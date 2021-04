FLORENTINA ISTRATE (CSŞ TÂRGOVIŞTE), LA LOTUL NATIONAL U19

In perioada 5-13 aprilie, la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia, are loc primul stagiu de pregătire al reprezentativei U19 de fotbal feminin a României, care va începe în această toamnă calificările pentru Campionatul European WU19 din 2022.

Acesta este primul stagiu de pregătire al junioarelor la această categorie de vârstă după mai bine de un an.

De asemenea, este prima acţiune sub conducerea noului selecţion, Ion Marin, care a preluat această selecţionată la începutul acestui an.

„Obiectivele naţionalei U19 sunt de a creşte şi dezvolta jucătoare pentru prima reprezentativă, dar şi de a participa la un turneu final. Sunt sigur că dacă vom lucra cu toţii, de la preşedinţi de club, antrenori, staff tehnic şi jucătoare, vom putea atinge acest ultim obiectiv!”

Staff-ul tehnic, condus de Ion Marin, a convocat 21 de jucătoare pentru acest cantonament, născute în anii 2003/2004.

Lista finală a jucătoarelor convocate pentru această acţiune: Portari: Sara Câmpean (U Olimpia Cluj), Miruna Nicolae (Dream Team Bucureşti), Ioana Elisabeta Grigoraş (CSM Paşcani) Fundaşi:Simona Sigheartău (U Olimpia Cluj), Noemi Vincze (U Olimpia Cluj), Brigitta Szasz (Vasas Femina Odorhei), Edvina Ciontoş (Heniu Prundu Bârgăului), Kriszta Egyed (Ladies Târgu Mureş)

Mijlocaşi: Sonia Bumbar (U Olimpia Cluj), Daiana Oneţ (U Olimpia Cluj), Rita Mitri (Vasas Femina Odorhei), Aranka Orban (Vasas Femina Odorhei), Adriana Florentina Istrate (CSS Târgovişte), Crina Rida (Selena Constanţa), Ariana losa (Măgura Cisnădie), Natalia Creţoiu (Măgura Cisnădie), Carmen Andrei (Dream Team Bucureşti) Atacanţi: Elena Frîncu (Universitatea Alexandria), Giorghy Toth (Vasas Femina Odorhei), Reihan Sefer (Selena Constanţa), Andreea Pânzariu (U Olimpia Cluj)

Tricolorele U19 se duelează cu Israel, Georgia şi Malta pentru accederea în Liga A

Naţionala Under 19 a fost repartizată în Grupa 4 din Liga B, alături de Israel, Georgia şi Malta.

Turneul final al Campionatului European de Fotbal Feminin U19 va avea loc în perioada 27 iunie – 9 iulie 2022, în Republica Cehă.