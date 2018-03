FLORENTINA IONESCU (CSŞ TÂRGOVIŞTE), TITULARĂ ÎN AMICALUL CU OLANDA

Share This





















Reprezentativa Under 17 a Românieia fost învinsă vineri, 23 martie, cu 2-0 de ţara gazdă, Olanda, în prima partidă din cadrul Turului de Elită.

Cele două goluri au fost înscrise de Tromp în minutele 2 şi 45 ale partidei care s-a disputat pe unul din terenurile complexului sportiv Sportpark De Watertoren. În celălalt meci al Grupei 1, Portugalia a învins tot cu 2-0 Belgia.

Echipa României în partida de astăzi: 1.Ghioc (C) – 18. lonescu, 5. Tunoaia, 3. Kis, 2. Gologan (14.Bălăceanu 73′) – 4. Beno – 15. Tatar (8.Roşie 75′), 10. Vlădules-cu, 20. Mirea, 7. Marinescu – 11. Mitri (19.Tudorachie 47′)

Rezerve neutilizate: 12. Sandor, 6. losif, 9. Negrea, 13. Ciontoş, 16. Grigore, 17. Rusu Echipa Olandei: 16. Dinkla – 2. Carleer, 3. Hendriks, 4. Van Loon, 5. Jansen – 6. Van de Velde, 10. Van de Westeringh (C), 8. Hilhorst – 7. Grant, 9. Tromp, 11. Leuchter Programul partidelor din Grupa 1 a Turului

de Elită 23 martie

Portugalia – Belgia 2-0 Olanda – România 2-0 26 martie

Belgia – România Ţ ora 16:30, Sportpark De

Watertoren, Zaltbommel

Olanda – Portugalia Ţ ora 20:00, Sportpark

De Hanen Weide, Veen

29 martie, ora 20:00

România – Portugalia Ţ Sportpark De Hanen Weide, Veen Belgia – Olanda Ţ Sportpark De Watertoren, Zaltbommel

Turul de Elită este ultima fază dinaintea Campionatului European de fotbal feminin Under 17, ce va fi găzduit de Lituania în perioada 9-21 mai. Tragerea la sorţi a grupelor din cadrul turneului final va avea loc pe 6 aprilie la Kaunas State Musical Theatre din Lituania.

LOTUL ROMÂNIEI U17 LA TURUL DE ELITĂ

Portari: Katia Ghioc (Associazione Sportiva Grifone Gialloverde/ltalia), Barbara Sandor (Vasas Femina)

Fundaşi: Georgiana Gologan (Universitatea Alexandria), Anita Kis (Vasas Femina, Alexandra Tunoaia (Brescia/ltalia), Adela losif (Olimpia Cluj), Krisztina Beno (Vasas Femina), Florentina lonescu (CSS Târgovişte), Edvina Ciontoş (Olimpia Cluj), Adelina Rusu (Olimpia Cluj) Mijlocaşi: Cristina Tudorache (Universitatea Alexandria), Mădălina Tătar (Quatro Cubo Olhao Faro/Portugalia), Ana Maria Vlădulescu, Mădălina Marinescu (ambele Vasas Femina), Roxana Mirea (Olimpia Cluj), Genoveva Roşie (Real Craiova), loana Bălăceanu (Olimpia Cluj) Atacanţi: Larisa Grigore (CFR Timişoara), Flaviana Negrea (Olimpia Cluj), Rita Mitri (Vasas Femina)