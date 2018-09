FLOREA, SALVATORE DELLA PATRIA! Flacăra Moreni – Chindia Tâgovişte 1-2 (1-0)

Share This





















Stadion: Central. Spectatori: 1000

Au marcat: Roman (min.45) – D. Florea (min. 85, 90+6)

Flacăra: Chiran – M. Oprea, Andr. Costache, Eug. Matei, Oaie, Vîrtej, Dr. Cernea (Al. Negrea 70′), Zidăroiu (Bg. Negrea 75′), Al. Neacşu, Sil. Oprescu (C. Dinu 70′), D. Roman

Rezerve neutilizate: Al. Sîrbu – Vl. Parghel, I. Ilie, G. Preda

Antrenor: Gabriel Paraschiv

Chindia: Ius. Popescu – Martac, Gîşă, Vătavu, Crinel Stoica, Mihaiu (Andr.Şerban 46′), Liv. Mihai, Bg. Vasile (Rogoveanu 72′), Alin Manea, D. Florea, Cr. Neguţ (Cherchez 59′)

Rezerve neutilizate: Meilă -Nisipeanu, Acasandrei, Dudea

Antrenor: Viorel Moldovan

– Min 90+9 Final de partidă. Spectatorii huiduie.Chindia câştigă dramatic la Moreni, cu 2-1, şi se califică în 16-imi, acolo unde îşi va afla în scurt timp adversarul

– Min 90+8 Marius Oprea primeşte al doilea cartonaş galben pentru proteste şi este eliminat

– Min 90+6 1-2 Minge trimisă lung în careul Moreniului, Daniel Florea preia dintre doi adversari, îi fentează în dreapta şi trimite cu latul, lobat, din 14 metri, lângă bară

– Min 90+4 Florea trage de la 25 de metri lateral stângă, însă mingea se duce mult peste poartă

– Min 90 Meciul e prelungit cu cinci minute. Spectatorii îl huiduie de arbitru

– Min 84 Gabi Paraschiv îşi pierde cumpătul după ce Chindia egalează şi îşi cheamă jucătorii la marginea careului pentru a le spune să iasă de pe teren. Meciul e oprit, iar antrenorul Moreniului este trimis în tribună. Paraschiv reclamă faza penalty-ului, dar şi poziţia în care se afla Florea la gol

– Min 83 1-1 Cristian Cherchez bate slab penalty-ul, pe centru, uşor în stânga, Chiran respinge în faţă, iar Daniel Florea, pe fază, urmăreşte şi înscrie cu latul pe centru, sus

– Min 81 Cristian Cherchez cade uşor în careu după ce simte mâna lui Matei pe el şi arbitrul dictează lovitură de pedeapsă. Gazdele protestează

– Min 80 Cherchez bate milimetric pe lângă bara din dreapta o lovitură liberă de la 18 metri central. Chiran sărise târziu

– Min 74 Cherchez are un şut-centrare bun din stânga careului, însă Chiran se întinde bine şi respinge de la colţul lung

– Min 71 Liviu Mihai trage pe jos de la 14 metri şi Chiran respinge salvator în lateral

– Min 64 Şerban face un un-doi cu Cherchez, mingea ajunge apoi la Liviu Mihai, care trage de la 15 metri central, însă Chiran reţine în stânga

– Min 61 Florea reia cu capul pe spate o minge centrată din stânga careului şi Chiran reţine uşor

– Min 55 Gîsă centrează în blocaj după ce a pătruns în careu pe stânga, iar Chiran a ieşit şi a reţinut în 8 metri

– Min 52 Vătavu nu ajunge la minge la bara a doua după o centrare a lui Liviu Mihai dintr-o lovitură liberă din stânga terenului

– Min 49 Neguţ trimite dintr-o poziţie incomodă, puţin peste transversală, din 8 metri, după o centrare dintr-o lovitură liberă bătută din stânga de Liviu Mihai şi de viată la colţul lung – Min 45+2 Liviu Mihai trimite mult peste poartă dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri uşor lateral stânga

– Min 45 1-0 Martac trimite din stânga în centru, mingea fiind uşor de viată, Liviu Mihai reia cu capul în apoi spre propria poartă, însă îl serveşte ideal pe Daniel Roman, care deschide scorul la Moreni cu un şut bun din 13 metri, în dreapta lui Iustin Popescu

– Min 42 Mihaiu pătrunde în careu pe stânga, încearcă să îşi fenteze adversarul, nu poate şi apoi trage în blocaj

– Min 39 Oprescu driblează doi adversari şi trage din alergare de la 25 de metri central, însă Popescu reţine fără emoţii

Fostul căpitan al Chindiei până la meciul cu Petrolul, Cristian Cherchez, e rezervă la acest joc. Moldovan îl ţine ca „armă secretă” pentru repriza a doua

– Min 25 Neguţ trimite cu capul de la 14 metri central destul de mult pe lângă bara din dreapta lui Chiran

– Min 21 Zidăroiu câştigă duelul la cap cu Martac, la 6 metri, după o centrare din stânga la colţul lung, şi deviază cu capul puţin pe lângă

– Min 19 Daniel Roman bate direct în zid o lovitură liberă periculoasă de la 18 metri lateral stânga. Flacăra are corner, Roman bate din nou, iar Martac respinge de la colţul scurt – Min 15 Neguţ are o acţiune în flancul drept, centrează în centrul careului, acolo de unde Florea trimite pe jos, iar Chiran reţine fără probleme. Şut slab al lui Daniel Florea

– Min 13 Popescu degajează în faţă, Neacşu e pe direcţie şi vrea să trimită pe poartă cu latul, însă o face mult pe lângă

– Min 8 După o centrare din dreapta careului şi o recentrare cu capul de la bara a doua, Oprescu deviază cu călcâiul pe spate din 6 metri, Popescu plonjează în dreapta, însă mingea se loveşte bara şi apoi e respinsă de târgovişteni

– Min 2 Zidăroiu preia la 8 metri central, însă trage dezamăgitor, spre colţul stânga al terenului. Flacăra are prima ocazie a meciului