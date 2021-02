FLOREA, NEIERTĂTOR CU ARBITRAJUL

Chindia a pierdut greu cu CFR Cluj, scor 0-1, iar căpitanul Daniel Florea a acuzat arbitrajul lui Radu Petrescu şi a ţinut să sublinieze ce s-a întâmplat înainte ca oaspeţii să obţină penalty-ul din care au câştigat.

Florea consideră că formaţia din Târgovişte a fost superioară campioanei României, care a primit lovitura de la 11 metri după un aut care n-a fost acordat Chindiei. Adrian Păun a fost cel care a adus victoria clujenilor, care speră la un nou titlu în Liga 1.

Chiar şi după eşecul în faţa celor de la CFR, Chindia rămâne pe loc de play-off în Liga 1, dar mai are un singur punct peste Botoşani, iar Dinamo vine şi ea tare din spate, după două victorii consecutive.

„A pierdut echipa mai bună. Ei au dat gol dintr-un penalty venit după un aut clar al nostru. E faza premărgătoare penalty-ului, cu zece secunde înainte. Aici intervine frustrarea. Am făcut un joc bun, sunt bucuros. Chindia nu mai arată ca o echipă mică, probabil Săndoi are secretul, schimbarea este totală. Noi respectăm ce ne cere, chiar dacă suntem acuzaţi că nu suntem ofensivi”, a spus Daniel Florea, după eşecul cu CFR Cluj, scor 0-1.