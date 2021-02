Flexibilizarea programului de muncă, prevăzută prin OUG 132/2020

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a discutat joi cu Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) şi cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia. Intâl-nirea a fost solicitată în contextul situaţiei dificile cu care se confruntă Uzina Dacia din Mioveni, care şi-a întrerupt activitatea din cauza crizei de semiconductori la nivel global.

In cadrul discuţiilor au fost prezentate posibile soluţii, discutate anterior şi cu reprezentanţii patronatelor, care ar putea fi adoptate pentru a sprijini mediul de afaceri în situaţii de criză, şi pentru salvarea locurilor de muncă, iar cea mai accesibilă soluţie în contextul actual este reducerea timpului de muncă.

Ministrul Raluca Turcan a informat că la nivelul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale s-a analizat proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 211/2020 şi de modificare a OUG 132/2020, fiind formulate şi agreate o serie de amendamente.

„Amendamentele pe care mâine le vom trimite la Parlament au rolul de a flexibi-liza măsura referitoare la reducerea timpului de muncă şi vizează întreg mediul de afaceri, pentru că interesul nostru este să păstrăm locurile de muncă. In ceea ce priveşte flexibilizarea zilelor lucrătoare, vrem să dăm posibilitatea ca programul de lucru să poată fi modificat ori de câte ori situaţia o impune, dar angajatorul va fi obligat să justifice de fiecare dată această schimbare. O altă modificare se referă la comunicarea către angajat. Dorim să introducem în lege şi situaţiile excepţionale care, iată, pot să apară. Prin urmare, în astfel de situaţii, comunicarea către salariat va putea să se facă cu cel puţin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii, faţă de 5 zile în mod obişnuit, în cazul în care intervine o modificare a programului cauzată de o creştere a activităţii sau dacă se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului de lucru. Pentru a veni atât în sprijinul angajatorilor, cât şi al salariaţilor, am propus posibilitatea ca timpul de muncă să fie redus până la 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, faţă de 50% cât e în prezent”, a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan.

Totodată, demnitarul a precizat că va solicita Parlamentului ca modificările la OUG 132/2020 să fie finalizate cât mai urgent, pentru ca mediul de afaceri să poată beneficia de sprijin.

Reprezentanţii ACAROM au semnalat că situaţia de la Uzina Dacia Mioveni a apărut în mod neaşteptat, nu a putut fi prevăzută şi este fără precedent, având impact asupra a 50%-60% din activitatea de producţie şi a aproximativ 8.000 de lucrători.