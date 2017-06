Flacăra Moreni s-a comportat mulţumitor. Putea termina sezonul pe podium

Share This





















Echipa de pe malurile Cricovului Dulce a avut evoluţii mulţumitoare în sezonul 2016-2017, recent încheiat. A terminat campionatul din C3 pe locul 5, cu 43p şi -1 la adevăr.

Dacă în ultima etapă (a 30 a) învingea, acasă, pe CS 2 Mioveni (scor 11, Tocan 77 – Ivan 22-din 11metri), Flacăra termina sezonul pe loucl 3, cu 45p, după SCM Piteşti (locul 1, cu 70p şi +30 la adevăr) şi Atletic Bradu (locul 2, cu 47p şi +5 la adevăr).

De remarcat faptul că echipa dintre sonde a promovat în Liga a 3-a, după ce a trecut cu 5-2, la general (2-2, în deplasare, şi 3-0 (acasă) cu Voinţa Crevedia. A promovat în al 3 lea eşalon al fotbalului românesc, după nouă ani de judeţeană.

De remarcat faptul că Flacăra Moreni e cel mai vechi club de fotbal din Liga a 2-a şi a 3-a şi ca multe din Liga 1. S-a înfiinţat în anul 1922 şi are o vechime de 95 de ani.

Antrenorul Gabriel Paraschiv a reuşit să facă la Moreni o echipă disciplinată, bine pregătită fizic, alcătuită din jucători docili, majoritatea tineri.

În multe partide, morenarii au ucis spectacolul în favoarea rezultatului. A arătat extrem de articulată, cu stăpânire de sine, cu noroc, cu bună pregătire fizică. Majoritatea jucătorlor au reuşit să-şi mulţumească antrenorii şi suporterii.

O bună prestaţie au avut jucătorii sub 19 ani, Halcu, Tocan, Nedelcu, Mocanu, Rogojină. Bine au evoluat Acasandrei, Tronaru, M. Plăcintă, L. Plcintă, Guţă, A. Negrea, Ştefan, Drăgan.

Atacantul Andrei Iliescu, cu 17 goluri marcate a fost golgheterul din C3.

Până la sfârşitul aceste săptămâni, jucătorii de la Flacăra vor intra în vacanţă.

Se zvoneşte că datorită salariilor foarte mici, mai mulţi jucători vor să paărăsească echipa de sub dealul Sângeriş. Se vehiculează numele lui Halcu, Guţă şi Tronaru.

E posibil ca şi antrenorul, Gabi Paraschiv, să place dacaă este ofertat de o echipă din eşaloanele superioare.