FLACĂRA MORENI – PROGRESUL SPARTAC, ÎN CUPA ROMÂNIEI

Marţi, 27 august 2019, şi miercuri, 28 august 2019, cu începere de la ora 17:30, vor avea loc meciurile celui de-al treilea tur al fazei naţionale a Cupei României.

În conformitate cu formatul aprobat în şedinţa Comitetului de Urgenţă din 16 iulie 2019, în această etapă au intrat în competiţie cele 30 de câştigătoare ale fazei a doua, 13 echipe care au evoluat în ediţia precedentă a competiţiei Liga 3, 11 echipe din actuala ediţie a competiţiei Liga 2 Casa Pariurilor, urmând a se disputa un total de 27 de meciuri, într-o singură manşă, eliminatorie.

Iată programul partidelor din această fază a competiţiei:

” CS Minaur Baia Mare – ACS Fotbal Comuna Recea

” ACS Foresta Suceava/ASMS ACS Sănătatea Darabani – CSM Bucovina Rădăuţi*

” AS Unirea Mirceşti – CS Aerostar Bacău

” ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ” CSM Focşani 2007 – ACS Suporter Club Oţelul Galaţi

” ACS KSE Târgu Secuiesc – ACS

Olimpic Cetate Râşnov

” AFC Metalul Buzău/AS Avântul

Zărneşti – SCM Gloria Buzău*

” CS Făurei – ACS Dacia Unirea Brăila

” CS Victoria Cumpăna – Farul Constanţa

1920

” CSM Flacăra Moreni – AFC Progresul 1944 Spartac

” CSA Steaua Bucureşti – CS Baloteşti ” SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi ” CS Tunari – AFC Unirea 04 Slobozia ” Fotbal Club Rapid – ASC Daco-Getica Bucureşti

” CSM Alexandria – AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele

” ACS Vediţa Coloneşti M.S./CS Real Bradu – ACSO Filiaşi* ” U Craiova 1948 SA – ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu

” ACS Flacăra Horezu – CS Pandurii

Lignitul Târgu Jiu

” CS Inter Petrila – CSM Reşiţa

” AFC Voinţa Lupac – AFC Ripensia

Timişoara ” CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – ACS Poli Timişoara

” CS Şoimii Lipova – AFC UTA Arad

” CS Crişul Chişineu-Criş – CS Gloria

Lunca-Teuz Cermei

” CS Măgura Cisnădie – ACS Industria Galda

” CSC Sânmartin – CS Luceafărul Oradea

” FC Unirea Dej – CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca

” CS Unirea Ungheni 2018 – CSM Avântul Reghin

^Câştigătoarea meciului din faza a doua a competiţiei va fi stabilită prin decizia Comisiei de Disciplină şi Etică

Conform articolului 30, punctul 9 din ROAF, în caz de egalitate după 90 de minute de joc, se vor disputa prelungiri şi, dacă egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare.

Până în faza „16”-imilor, echipa gazdă are obligaţia asigurării costurilor de organizare, cu excepţia baremurilor de arbitraj şi delegat de joc care vor fi suportate în procente egale 50%-50% de către ambele echipe. Echipa gazdă are obligaţia de a achita baremul de arbitraj şi delegat de joc în întregime, echipa oaspete având obligaţia de a achita ulterior către clubul gazdă jumătate din valoare.

Federaţia Română de Fotbal, prin Comisia Centrală a Arbitrilor, va delega arbitri pentru fiecare joc. În faza a treia a Cupei României, pentru echipele organizatoare de nivel judeţean, baremurile de arbitraj sunt în cuantum de 940 RON, valoare netă, după cum urmează: ” Arbitru: 340 RON

” Arbitru asistent (1 şi 2): câte 300 RON.

Totodată, se va achita barem pentru delegat de joc al cărui cuantum net este

de 300 RON.

Pentru echipele organizatoare care vor participa în actuala ediţie a competiţiei Liga 3, baremurile de arbitraj sunt în cuantum de 1.996 RON, valoare netă, după cum urmează: ” Arbitru: 764 RON

” Arbitru asistent (1 şi 2): câte 601 RON

Totodată, se va achita barem pentru delegat de joc al cărui cuantum net este

de 500 RON.

Pentru echipele organizatoare care vor participa în actuala ediţie a competiţiei Liga 2, baremurile de arbitraj sunt în cuantum de 4.660 RON, valoare netă, după cum urmează: ” Arbitru: 1.630 RON ” Arbitru asistent (1 şi 2): câte 1.330

RON

” Al patrulea oficial: 370 RON

Totodată, se va achita barem pentru delegat de joc al cărui cuantum net este de 1.250 RON.

Conform articolului 54, punctul 2 din ROAF, jocurile din Liga I, Liga 2 şi Liga 3, campionatul de fotbal feminin, precum şi cele din Cupa României (faza naţională) pot începe numai dacă la teren sunt prezenţi medicul delegat şi medicul echipei gazdă.

În conformitate articolul 30, punctul 11 din ediţia 2018 a ROAF, regulament aprobat în şedinţa Comitetului de urgenţă din 20 iulie 2018, în faza naţională a Cupei României, în toate jocurile se pot efectua maximum 3 (trei) înlocuiri de jucători pe durata celor 90 de minute. În situaţia jocurilor în care se vor disputa reprize de prelungiri, conform art. 30 alin 9 din ROAF este permisă efectuarea a 4 (patru) înlocuiri de jucători, cu condiţia ca cea de a 4-a înlocuire să se efectueze numai în reprizele de prelungiri.

În conformitate cu articolul 30, punctul 15 din ROAF, echipele programate în Cupa României nu pot renunţa la jocuri şi nici nu pot disputa jocuri amicale în zilele în care au fost programate, sub sancţiunea excluderii şi retrogradării lor în eşalonul imediat inferior din campionatul în care participă.

În conformitate cu prevederile articolului 7, alineat c din RSTJF, jucătorii vor trebui să aibă aplicată pe carnetul de legitimare viza medicală acordată de unitatea medico-sportivă competentă.

În caz de litigiu, competenţa soluţionării aparţine Comisiei de Disciplină şi Etică a

FRF.