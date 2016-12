Flacăra Moreni împlineşte 95 de ani de existenţă. În anul 1989 a jucat cu F.C. Porto în Cupa UEFA

Share This





















După nouă ani de „judeţ”, Flacăra Moreni a promovat astă-vară în Liga a 3-a după ce a învins cu scorul general de 52 (2-2 şi 3-0) pe Voinţa Crevedia, campioana judeţului Ilfov.

Trupa antrenată de Gabi Paraschiv a avut o evoluţie meritorie în sezonul de toamnă. S-a clasat pe locul 9, cu 18p, -2 la adevăr şi +6 (20-14) la golaveraj.

Echipa de pe malurile Cricovului Dulce a avut un start bun de sezon ajungând la un moment dat pe locul 2 în C3. Clubul dintre sonde are o vechime de 95 de ani. S-a înfiinţat în anul 1922.

Pe bătrânul stadion au evoluat cu mult succes: M. Capoianu, Vuţă, Tocan, Badea, Manole Stoica, Ştefănescu, Berdeli sau Dumitran, Albină, Drăgan, Frăţilă, Bocin, Toma I, Toma II, Şerbănoiu, Manta.

O generaţie bună a fost şi aceea cu: Stan, Ştefănescu, Vasilache, I. Constantin, Petcu, Dumitru, Toma, Frăţilă, Dănilă, Petrescu, Stelian Ilie, Câmpu.

A urmat acea echipă excelentă cu M. Stan , Surlicae, Grancea, Vasilache, Stăncescu, Rus, Niţă, Vintilă, Tănase, Miu, Ignat, Niculescu, I. Dumitru, Ichim…

A promovat în A în 1986 cu: Mateescu, Badea, Năstase, Scurtescu, Nicolae, Cojocaru, L. Stroe, Ştefănescu, Stoiciu, Mihăescu, C. Pană, V. Toma. Antrenori erau Traian Ivănescu şi Nae Toma.

Punctul de glorie al echipei din Moreni a fost în anul 1989 când a jucat în Cupa UEFA (actuala Europa League) cu F.C. Porto, 1-2 şi 0-2.

La Flacăra jucau: Tene, Beldie, Purdea, Butufei, C. Pană, Dragnea, Văideanu, Marcu, Lala. Antrenori erau Nelu Nunweiller şi Tănase Dima, iar conducători Ion Bărbulescu, Paul Andrei, Ion Prisăcaru, Mircea Ştefănescu.

La F.C. Porto printre alţii jucau: Baia, De Mall, Branco, Madjer, Magaloes, Rui Pinto, Rui Aguos şi erau antrenaţi de Artur Jorje.

De-a lungul anilor, la Moreni au antrenat: Virgil Blujdea, Marin „Ţăndărescu” Alexandru, Nae Tătaru, Ion Codruţ, Noni Cârciumărescu, Nae Toma, Traian Ivănescu, Alexandru Moldovan, Ion Marin, Ion Moldovan, Marin Dragnea, Petre Butufei, Vasile Ghiţă, Marian Vasilache, Gelu Barbu, Gicu Dumitraşcu.