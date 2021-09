FLACĂRA MORENI, DEBUT PERFECT ÎN LIGA I. FC Argeș 2 – Flacăra Moreni 0-1(0-0)

Victorie frumoasă pentru Sorana Cîrstea, la US Open 2021!Jucătoarea de tenis din Târgoviște și-a umilit adversara la New York, calificându-se astfel în turul secund la Flushing Meadows. Iubita lui Ion Ion Țiriac este foarte fericită pentru această performanță sportivă.Sorana Cîrstea a făcut spectacol pe terenul de tenis, la US Open […]