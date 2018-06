Fiţi cu ochii pe Babel!

Share This





















Târgoviştenii şi nu numai, se bucură de spectacolele din cadrul Festivalului BABEL.

Pe parcursul zilei de miercuri, în Foaier, a avut loc o întâlnire foarte importantă, faţă în faţă cu profesorul şi regizorul corean Jeungwoo Son care a vorbit despre aspecte esenţiale ale teatrului specific ţării lui: corpul în relaţie cu mediul dat şi imaginile pe care acesta le poate produce. De asemenea, este interesat de stabilirea unor schimburi durabile cu restul participanţilor şi invitaţilor.

La Sala Mare, de la ora 18:00, Aeterna, un spectacol despre aspecte impalpabile, dar durabile ale vieţii şi anume despre legăturile de suflet, despre familie şi interconexiunea între generaţii. Sala Studio a găzduit de la ora 19:00 spectacolul Only Bones – o „gumă” de actor ce îşi modifică forma corpului în zeci de variante chiar sub ochii noştri.

Teatrul Nottara din Bucureşti, un partener de încredere al Teatrului Tony Bulandra,i+a provocat … inocent la o întâlnire la ora 20:00 la Casa Sindicatelor din Târgovişte pentru un spectacol cu şi despre oameni şi animale. În acelaşi timp, în Piaţa Mihai Viteazul şi pe Centrul Vechi s-au plimbat nestingherite nişte statui… cum e posibil acest lucru? Scena Kalejdoskop din Polonia a avut răspunsul. Seara de 6 iunie s-a terminat la ora 22:00, pentru că spectacolul Battle of love a fost anulat din cauza neaprobării vizelor pentru compania algeriană. Vineri, 8 iunie

10:00 – Sala Oglinzilor, Devising theatre (Elaborând teatru), workshop de Scott Johnston, Scoţia; 3h

10:00 – Sala Studio, Atelier teatral, workshop de Joăo Mota, Portugalia; 3h 11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 17:00 – Casa Sindicatelor, Hamlet-Mousetrap (Cursa de şoareci), Karagandy region Kazakh drama theatre named after S.Seyfullin, Kazahstan; 1h 18:00 – Sala Mare, Bertrandşs Toys (Jucăriile lui Bertrand), regia: Dmitri Aryupin, BlackSKYwhite, Rusia; 1h 20:00 – Piaţa Mihai Viteazul, Jumpin’ Around (Ţopăind), Django Guerzoni, Italia; 1h

22:00 – Sala Mare, Colecţionarul, regia: Hugo Wolff, Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu/Compania de Teatru-Dans Microbis, România; 1h

Sâmbătă, 9 iunie

10:00 – Sala Oglinzilor, Devising theatre (Elaborând teatru), workshop de Scott Johnston, Scoţia; 3h

10:00 – Sala Studio, Atelier teatral, workshop de Joăo Mota, Portugalia; 3h 11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 17:00 – Muzeul de Istorie, Bring your own SSIP în România, Havoka Project, regia: Byungwook Jang, Coreea de Sud; 1h 30 min.

19:00 – Sala Mare, Antigona, regia: Mc Ranin, Teatrul Al. Davila, România; 1h 20 min.

20:00 – Piaţa Mihai Viteazul, Jumpin’ Around (Ţopăind) Django Guerzoni, Italia;

1h

20:30 – Casa Sindicatelor, Requiem for Antigone (Recviem pentru Antigona), Tot Value Theatre, Coreea de Sud; 1h 10 min. 22:00 – Curtea Domnească, Da alma ş barca do inferno (De la suflet la barca iadului), regia: Joăo Mota, Comuna Teatro Pesquisa, Portugalia; 1h 15 min.

Duminică, 10 iunie

11:00 – Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 16:00 – Muzeul de Istorie, Bring your own SSIP în România, Havoka Project, regia: Byungwook Jang, Coreea de Sud; 1h 30 min.

18:00 – Sala Mare, To_R (Pomană), regia: Frenâk Pal, Teatrul Studio M & Compagnie Pal Frenak, România; 50 min. 19:30 – Casa Sindicatelor, The hour we knew nothing of each other (Ora în care nu ştiam nimic unul despre altul), regia: Mladen Materi?, Teatrul Naţional al Republicii Srpska, Bosnia-Herţegovina; 1h 35 min.

20:00 – Piaţa Mihai Viteazul, Jumpin’ Around (Ţopăind), Django Guerzoni,

Italia; 1h

21:00 – Curtea Domnească, Macbeth, după William Shakespeare, Divadlo Kontra, Slovacia; 1h

21:00 – Sala Studio, Plex, după texte de Eric Bogosian, Teatrul Municipal Baia Mare; 1 h 15 min