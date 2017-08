Finanţare prin PNDL 2 în comuna Gura Foii

Share This





















Locuitorii comunei dâmboviţene Gura Foii vor beneficia de mai multe drumuri asfaltate din localitate. Comuna Gura Foii va implementa două proiecte cu finanţare prin PNDL 2. Primul proiect vizează modernizarea drumlui Valea Bumbuia şi are o valoare de 429.885 lei. Un alt proiect este cel ce are ca obiectiv modernizare drumuri în comuna Gura Foii cu o valoare de 2.526.365 lei. Primarul comunei Gura Foii, Radu Georgescu este foarte mulţumit de finanţarea primită prin

PNDL 2.

„Am obţinut finanţare prin PNDL 2 pentru două proiecte importante privind asfaltare de drumuri şi modernizare prin asfaltare, în valoare de 2.800.000 de lei. Acesta este totalul drumurilor care la momentul de faţă sunt neasfaltate în comuna Gura Foii. Sigur, mai avem drumuri care necesită reabilitare. Am primit finanţare pentru Căminul Cultural din satul Bumbuia. Suntem în faza a doua la CNI, următorul pas fiind predarea amplasamentului”, a declarat primarul Radu Georgescu.

În comuna Gura Foii, o altă investiţie importantă ce se va implementa este strict legată de reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural Bumbuia, investiţie cu finanţare prin CNI.