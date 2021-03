Finalul semestrului al doilea se decalează şi se micşorează vacanţa de vară cu două săptămâni

Ministrul Educaţiei a făcut noi precizări cu privire la modificarea anului şcolar. Astfel, semestrul al doilea se va încheia cu două săptămâni mai târziu, pe 2 iulie în loc de 18 iunie, cu excepţia claselor a VIII-a şi a XII-a şi a celor din învăţământul profesional şi tehnic. Este vorba de două săptămâni luate din vacanţa de vară a elevilor şi adaugate celei din primăvară, susţine ministrul.Este vorba de o prelungire a vacanţei de primăvară cu 2 săptămâni. Până acum era vacanţa 2 – 11 aprilie pentru catolici, iar pentru ortodocsi până pe 9 mai. „Am transferat 2 săptămâni din vacanţa de vară în pri-mavară. Învăţământul online în clasele primare e greu de imaginat. Plus că în aprilie va fi vârful, oricum vor fi luate şi alte măsuri, în loc de 2 săptămâni de învăţământ online în aprilie, poţi avea 2 săptămâni de prezenţă fizică în mai. E frustrant să alegi între două variante care nu sunt ideale, e frustrant să pui în balanţă vacanţa de vară, e frustrant să traverserzi această perioadă pandemică”,a spus Ministrul Educaţiei. Astfel, semestrul al II-lea se va va încheia pe 2 iulie, în loc de 18 iunie.

Şcolile rămân deschise cel puţin până la 1 aprilie

Şcolile vor rămâne deschise „cel puţin până la data de 1 aprilie”, a spus Cîmpeanu în conferinţa de presă de marţi. „Ministerul Educaţiei va rămâne consecvent principiului potrivit căruia şcolile trebuie să se închidă ultimele, doar dacă e nevoie. Am semnat ordin de ministru prin care şcolile se închid când localităţile intră în carantină. Am fi într-o situaţie absurdă dacă am avea terase, mall-uri şi alte localuri deschise şi am închide şcolile”, a asigurat ministrul.