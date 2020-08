FINALA LA BUCUREŞTI PENTRU MATEI BUCURA

Micuţul tenismen Matei Bucura a avut parte de o nouă evoluţie bună în acest sezon.

Sportivul pregătit de Sorin Erlic a terminat pe locul 2 ediţia din acest an a turneului Kinder Joy of Moving Tennis, găzduit de municipiul Bucureşti. La categoria Under 10, Matei s-a recunoscut învins doar în finala concursului, când a cedat cu Dragoş Grigore (fav. 6 – CS Tenis Prim Bucureşti), cu 2-4, 1-4.

În schimb, până în jocul din ultimul act, sportivul clubului nostru a mers ceas şi a trecut pe rând, de David Farcaş (Champion Bucureşti) – 4-0, 4-1 – turul 2, Gavril Teodor Parfene ((ACS Nitech) – 4-1, 4-1 -sferturi şi Victor Dobrescu (fav. 2 -CS Tenis Prim Bucureşti) – 4-2, 4-0 -semifinale.

La ediţia din acest an a competiţiei, Matei Bucura a fost favorit numărul 3.