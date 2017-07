Final în scandalul alimentelor

Share This





















După cum am relatat, conform informaţiei apărută pe „Realitatea.net”, în urma unei anchete, autorităţile au găsit 9 mărci care aveau standarde diferite din punct de vedere calitativ în România, faţă de ţările din Occident. Ministrul Agriculturii, domnul Daea, urgent şi-a făcut apariţia, sâmbătă, săptămâna trecută, în emisiunea domnului Hoandră, explicând calm: „În primul rand, niciun produs nu este periculos, că dacă era periculos şi era neconform, imediat autoritatea îl retragea”. Desigur, ministrul a făcut o concesie, neexcluzând varianta că şi producătorii români pun pe piaţă produse cu dublu-standard: „Aş ieşi din vadul realităţii dacă aş spune că nu există produse diferite la producătorii români dar care au şi epxlicaţia lor. Şi in indfustria alimentară de la noi produsele se fac la comandă; unii doresc o calitate şi un anumit gust, alţii la fel”. Ministrul Agriculturii a mai precizat că nu există norme juridice pentru a se putea dezvălui numele unor astfel de producători.

Toate bune şi frumoase. Are şi Ministrul Agriculturii dreptate prin ceea ce a spus, doar că evită să meargă până la capăt cu dezvăluirea adevărului în ceea ce priveşte scandalul alimentelor, declanşat şi de faptul că românii au descoperit, posibil involuntar, că produsele vândute la noi, unele, sunt de o calitate inferioară celor similare, comercializate în Occident, ceea ce, în timp, produc boli ce distrug lent organismul. Pe scurt, reacţia publică a ministrului Agriculturii demonstrează, pentru cine are creier să priceapă, că mafia producătorilor, comercianţilor şi a inter-medialilor, pe piaţa vânzării de alimente, este puternică şi face legea, legea lor ce are un singur scop: acumularea de profituri enorme. în plus, această mafie nu poate fi pusă la respect pentru simplul motiv că este unul dintre clienţii politici de bază ai tuturor partidelor politici, fiind permanent pe profit, indiferent cine ajunge, după campania electorală, să pună mâna pe putere. Iar acestă stare de fapt se perpetuează deoarece mafia producerii, intermedierii şi comercializării alimentelor, nu numai că nu are un minim de cultură generală, nu numai că este agramată, în general, dar, din nefericire, nu are deloc nici cultură morală. în această afacere a alimentelor cei ce pierd sunt doar consumatorii de rând.