FINAL DE DRUM PENTRU SORANA LA ROLAND GARROS

Sorana Cîrstea (31 de ani, 54 WTA) a fost eliminată de slovena Tamara Zidansek (23 de ani, 85 WTA) în optimile de finală de la Roland Garros, scor 6-7(4), 1-6. La 12 ani distanţă, soarele parizian străluceşte la fel de viu în iunie, iar Sorana intră pe arena Suzanne Lenglen cu pasul drept şi fruntea sus.

Până acum, sezonul ei de zgură e cel mai bun din carieră, iar parcursul de la Roland Garros a confirmat ceea ce s-a văzut la Istanbul şi Strasbourg.

12 ani au trecut de la precedentul traseu adânc al româncei în turneul de Mare Şlem, atunci când a atins sferturile de finală ca adolescentă în vârstă de 19 ani.

Pentru a egala performanţa din 2009, în „optimi” i s-a aşezat în cale Tamara Zidansek, numărul 85 mondial, care şi-a anunţat mai discret evoluţia bună de la Paris, cu o finală la Bogota şi un set luat liderului mondial, Ashleigh Barty, la Madrid.

Apoi cu victoria în faţa Biancăi Andreescu în primul tur, o epopee de 3 ore şi 20 de minute tranşată de slovenă cu 9-7 în decisiv şi multă îndârjire. Meciul dintre ele, primul al zilei pe a doua arenă din complexul Roland Garros, a început cu două break-uri. Zidansek l-a reuşit pe primul, dar Sorana a reacţionat rapid, cu un game perfect de retur.

Tenisul exploziv al româncei a adus lucrurile în echilibru, oferind partidei artificiile, în timp ce adversara ei şi-a găsit locul mizând pe construcţie şi răbdare.

Stiluri contrastante, exprimate clar mai ales în game-urile proprii de serviciu – pentru că după acele prime break-uri, setul întâi s-a stabilizat, cele două mergând umăr la umăr.

Sorana, alertă, a generat viteza şi puterea execuţiilor jucând cu încheietura relaxată, căutând permanent să fie mai activă, să fie cea care dictează. O caracteristică a jocului ei, pe care însă precizia a pus-o clar în evidenţă.

Trei game-uri albe de serviciu a avut românca în actul inaugural, pierzând în total 7 puncte până la tie-break. Pentru că acolo a dus această alternanţă, iar Zidansek şi-a extras încredere dintr-un game prelungit, cu care a egalat la 6, salvând şi o minge de set a româncei.

Tie-break-ul, loteria perfidă uneori a tenisului, a adus mai multe erori din partea Soranei. Slovena a reuşit primul minibreak, Cîrstea a egalat, însă echilibrul s-a rupt din nou, de data aceasta definitiv. Zidansek s-a distanţat la 6-3 şi, deşi adversara a salvat o minge de set, acesta i-a revenit numărului 85 mondial cu 7-4 în tie-break.

În final, Sorana a avut un punct în plus, însă aici contează game-urile şi seturile. 14 lovituri câştigătoare, dar şi 19 erori neforţate pentru româncă, ultimele cântărind mai mult până la urmă.

„Am venit pregătită, primul set a fost o adevărată bătălie, ea chiar a avut minge să-l câştige, dar sunt fericită că am izbutit eu”, a admis la final Zidansek.

Setul secund a debutat cu slovena la serviciu. Un game imens, care probabil avea să cântărească foarte mult în derularea rapidă, drastică a actului. Trei mingi de break a avut Cîrstea, însă Tamara s-a agăţat, cu un calm aproape înnebunitor, şi a făcut 1-0 la prima şansă de game avută. Sorana a acuzat cumva, în interior, acele ocazii nevalorificate, a alunecat într-o zonă de joc din care luciditatea şi exactitatea au dispărut, titrează gsp.ro.

Şi mai multe greşeli, mai multă grabă, o porţiune de meci în care parcă pe teren s-a aflat o altă variantă a ei, cea care punea miza pe risc necontrolat la fiecare punct.

De partea cealaltă a fileului, slovena a jucat eliberată, producând un tenis plin de reuşite. S-a hrănit din fiecare punct, păstrând calmul şi măsura. Raportul iniţiativei s-a schimbat clar în favoarea lui Zidansek, care a adunat lovitură câştigătoare după lovitură câştigătoare.

Pe cât de strâns a fost primul set, pe atât de abrupt a curs al doilea. Slovena s-a distanţat iute la 5-0, acolo unde Sorana a avut o tresărire de orgoliu, câştigându-şi serviciul fără ezitare. A luptat apoi când adversara servea pentru meci, a smuls chiar o şansă de break, insuficientă însă. După o oră şi 25 de minute, românca părăsea arena Suzanne Lenglen privind în jos, gândindu-se poate la ocazia uriaşă pe care a avut-o în faţă şi pe care nu a putut s-o fructifice.