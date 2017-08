FINAL DE COŞMAR PENTRU NAŢIONALA DE BASCHET SUB 18 ANI A ROMÂNIEI

Share This





















Reprezentativa de junioare a României s-a clasat pe locul 8 în cadrul FIBA U18 Women European Championship, Division B, întreceri care au fost găzduite până duminică de trei arene sportive din Dublin, după ce tinerele noastre tricolore pregătite de antrenorii Cătălin Tănase, Larisa Toma şi Monika Brosovszky-Boriga au cedat cu greu în ultimul joc în faţa selecţionatei similare a Israel, cu scorul de 67-69. Astfel, „Acvilele U18” şi-au încheiat evoluţiile de pe scena continantală din Irlanda cu un pamares în care au adunat cinci victorii şi trei înfrângeri. Conform FIBA, în urma rezultatelor înregistrate la Dublin, naţionalele Germaniei, Irlandei şi Poloniei au obţinut promovarea în primul eşalon european iar nemţoaica Nyara Sabally a fost desemnată MVP, scrie frbaschet.ro

în ultima zi a competiţiei continentale de la Dublin, naţionala noastră de junioare a cedat la mare luptă în confruntarea cu Israel, scor final 67-69, şi s-a clasat pe locul 8 în topul final al FIBA U18 Women European Championship, Division B.

Astfel, după un parcurs fără greşeală în faza grupelor, unde a acumulat cinci victorii din cinci partide şi s-a clasat pe prima poziţie în Grupa C, naţionala noastră de junioare a întâlnit Marea Britanie în sferturile de finală. După un meci foarte disputat şi cu multe răsturnări de situaţie, junioarele noastre au cedat într-un final incandescent, cu 46-55, şi au fost oprite, astfel, din cursa pentru obţinerea promovării în primul eşalon. în următoarea dispută din faza meciurilor eliminatorii, România a cedat în faţa Portugaliei, cu scorul de 55-65, şi a ajuns să se lupte duminică pentru locurile 7-8 cu naţionala Israel. Deşi în faza grupelor reuşise să se impună în faţa selecţionatei din Ţara Sfântă, cu 63-54, de această dată, junioarele noastre au fost depăşite de adversare într-un final de infarct, România cedând în cele din urmă cu 6769. în urma acestui rezultat, România a ocupat locul 8, în vreme ce Israel s-a clasat pe locul 7.

Mai jos vă prezentăm statisticile oficiale din meciurile eliminatorii susuţinute de naţionala noastră de junioare:

Israel – România 69-67 (15-17, 14-18, 21-19, 19-13)

Punctele naţionalei tricolore au fost marcate de GHIŢĂ (12 p, 2×3, 6 rec, 3 pase, 1 cap), FERARIU (12 p, 2×3, 2

rec, 3 pase, 1 int), ORBAN (11 p, 1×3, 9 rec, 1 pasa, 1 int, 1 cap), PARAU (8 p, 10 rec, 1 int), VÎRJOGHE (7 p, 6 rec), DUMITRESCU (6 p, 3 rec, 1 int, 1 cap), TĂNASE (5 p, 1×3, 5 rec, 2 pase, 1 int), VATI (3 p, 1×3, 1 rec, 1 pasa), POPESCU (3 p, 1×3, 5 rec, 2 pase, 1 int). Au mai evoluat MANEA (1 pasa), ARMANU (1 rec) şi SALATIOAN. De la învingătoare sa remarcat KESTEN RAZ (16 p, 3×3, 8 rec, 1 pasa, 2 int).

România – Portugalia 55-65 (10-24, 17-14, 16-13, 12-14)

Punctele naţionalei noastre au fost marcate de PĂRĂU (12 p, 6 rec, 2 pase, 1 int), TĂNASE (11 p, 2×3, 2 rec, 1

pasa, 2 int), DUMITRESCU (8 p, 2 rec, 3 pase, 1 int), VÎRJOGHE (8 p, 3 rec, 1

pasa), ORBAN (5 p, 2 rec, 1 pasa, 1 int), FERARIU (4 p, 4 rec, 1 pasa, 2 int), GHIŢĂ (4 p, 5 rec, 1 pasa), VATI (3 p, 1×3, 1 rec). Au mai evoluat SALATIOAN,

ARMANU, MANEA (1 rec) şi POPESCU

(2 rec, 1 pasa, 2 int). De la învingătoare sa remarcat CHERMITI (21 p, 7×3, 3 rec, 2 pase).

România – Marea Britanie 46-55 (18-9, 8-21, 10-8, 10-17)

Punctele naţionalei noastre au fost marcate de POPESCU (12 p, 2×3, 2 rec, 1 pasa), FERARIU (11 p, 2 rec, 4 int),

DUMITRESCU (9 p, 6 rec, 2 pase), ORBAN (4 p, 6 rec, 1 pasa, 1 int, 1 cap), VîRJOGHE (4 p, 2 rec, 2 cap), PĂRĂU (2

p, 7 rec, 1 pasa, 4 int), TĂNASE (2 p, 2 rec, 2 pase), SALATIOAN (2 p, 1 rec, 1 pasa, 1 int). Au mai evoluat ARMANU, MANEA şi GHIŢĂ (1 pasa, 1 int). De la

învingătoare s-a remarcat WINTERBURN (21 p, 2×3, 6 rec, 3 pase, 2 int, 1 cap).