FETELE TÂRGOVIŞTEI AU DUS ROMÂNIA ÎN SFERTURILE FINALĂ ALE FIBA U18 WOMEN’S EUROPEAN CHAMPIONSHIP, DIVISION B

Reprezentativa feminină de junioare a României s-a calificat în sferturile de finală ale FIBA U18 Women’s European Championship, Division B, după ce tinerele noastre baschetbaliste pregătite de antrenorul Nedeljko Lazic au ocupat locul secund în Grupa C. în ultima rundă din faza inaugurală a întrecerilor continentale care se desfăşoară în aceste zile în Skopje, Acvilele au reuşit să treacă de selecţionata Irlandei, cu scorul de 6253, şi au urcat pe locul al doilea în clasamentul final al Grupei C, la egalitate de puncte cu Irlanda şi Slovacia, dar având un cosaveraj direct mai bun. Conform FIBA, naţionala României va juca în sferturile de finală, vineri, de la ora 17:30, împotriva selecţionatei similare a Suediei, liderul neînvins al Grupei D.

Ultima rundă din faza grupelor FIBA U18 Women’s European Championship, Division B, întreceri care se desfăşoară în aceste zile în mai multe săli din Skopje, a fost benefică pentru reprezentativa feminină de junioare a României, Acvilele reuşind să răstoarne calculele specialiştilor şi să obţină, în extremis, calificarea în sferturile de finală. De altfel, după eşecul din meciul cu Slovacia, scor 50-54, baschetbalistele noastre erau obligate să câştige ultima confruntare cu Irlanda pentru a mai spera la accederea în faza superioară. în plus, calificarea era condiţionată şi de faptul că succesul în faţa Irlandei trebuia să fie la o diferenţă mai mare de 9 puncte, deoarece la „roata” dintre cele trei echipe (Irlanda, Slovacia, România) conta cosaverajul întâlnirilor directe.

în aceste condiţii, naţionala României a debutat în forţă în faţa Irlandei şi nu i-a lăsat adversarei nici o speranţă, după primul sfert scorul fiind favorabil tricolorelor cu 23-13. A urmat un sfert echilibrat, astfel ca la pauză, tabela indica acelaşi avantaj în favoarea României: scor 33-23. La reluare, baschetbalistele pregătite de antrenorul Nedeljko Lazic au apăsat şi mai mult pedala pe acceleraţie şi înaintea ultimului sfert ecartul s-a mărit, scor 52-36. în ultimele zece minute, Irlanda a tot încercat o revenire în forţă, dar România nu s-a lăsat impresionată şi a închis tabela la 62-53, diferenţă care nea adus mult dorita calificare în sferturile de finală. Conform statisticilor oficiale, principalele marcatoare ale României au fost MARTONOS (16 p, 3×3, 7 rec), POP (10 p, 1×3, 7 rec), PETROF (9 p, 1×3, 2 rec), PĂUN (8 p, 2×3, 1 rec) şi CATINEAN (7 p, 1 rec).

în urma acestui succes, coroborat cu restul rezultatelor înregistrate în prima fază, iată cum arată clasamentul final al Grupei C, cu precizarea că primele două echipe acced în faza superioară:

1. Grecia – 10 puncte (5 victorii)

2. România – 8 puncte (3 victorii, 2 înfrângeri)

3. Irlanda – 8 puncte (3 victorii, 2 înfrângeri)

4. Slovacia – 8 puncte (3 victorii, 2 înfrângeri)

5. Austria – 6 puncte (1 victorie, 4 înfrângeri)

6. Macedonia de Nord – 5 puncte (5 înfrângeri)

Conform sistemului competiţional FIBA, iată cum arată tabloul sferturilor de finală, cu precizarea că aceste jocuri se vor desfăşuara în reuniunea de vineri: Finlanda – Portugalia România – Suedia (ora 17:30) Turcia – Danemarca Grecia – Olanda