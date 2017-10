FETELE, ÎN CĂUTAREA PRIMEI VICTORII

Share This





















Naţionala feminină a ajuns în decursul zilei de sâmbătă, 21 octombrie, în Italia, unde urmează să dispute cea de-a treia partidă din cadrul calificărilor la Campionatul Mondial -Franţa 2019

Tricolorele au efectuat în sesiunea de seară un scurt antrenament de refacere. Jucătoarele care au evoluat pe parcursul întregului meci cu Belgia au avut un program diferit, iar celelalte s-au antrenat la nivel normal.

Selecţionerul Mirel Albon s-a declarat mulţumit după partida desfăşurată vineri seara împotriva Belgiei, având însă câteva menţiuni. „În condiţiile în care am întâlnit un adversar foarte valoros, care are o experinţă mult mai mare în meciurile puternice, consider că am realizat un meci bun. În multe momente ale jocului am jucat de la egal la egal cu echipa Belgiei, ba chiar am arătat un joc mai consistent. Am un motiv foarte bun de mulţumire legat de faptul că am reuşit să revenim de la 2-0 şi chiar puteam să preluăm noi conducerea. Regret însă că nu am reuşit să controlăm finalul de meci şi am primit acel gol cu 3 minute înainte de încheierea partidei, care ne-a privat de un rezultat echitabil”.

Meciul Italia – România se va juca marţi, 24 octombrie, începând cu ora 16:00, pe stadionul Teófilo Patini din Castel di Sangre, provincia L’Aquila.

Lotul convocat de selecţionerul Mirel Albon pentru această dublă:

Portari: Andreea Păraluţă (Atletico Madrid), Lavinia Boandă (Olimpia Cluj) Fundaşi: Andreea Corduneanu (Diosgyori VTK), Adina Giurgiu, Melinda Nagy , Teodora Meluţă (toate Olimpia Cluj), Maria Ficzay (Medyk Konin), Brigitta Goder (Gyori ETO

FC)

Mijlocaşi: Ioana Bortan, Andreea Voicu, Mihaela Ciolacu, Beatrice Tărăşilă (toate Olimpia Cluj), Claudia Bistrian (CFR Timişoara), Andrea Herczeg (Tocksfors IF), Bianca Sandu (Diosgyori VTK) Atacanţi: Cosmina Duşa (Konak Belediye-spor), Laura Rus (Apollon Ladies FC), Cristina Carp, Mara Bâtea (ambele Olimpia Cluj). S-au jucat până acum: 15 septembrie 2017: Italia – Moldova 5-0

19 septembrie 2017: Belgia – Moldova 12-0, România – Italia 0-1

20 octombrie 2017 : Belgia – România 3-2