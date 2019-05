Festivitatea de premiere a Olimpiadei Naţionale de Fizică, ediţia 55, la Târgovişte

Share This





















Municipiul Târgovişte a fost pe parcursul a patru zile, 3-7 mai 2019, gazda Olimpiadei Naţionale de Fizică, ediţia 55.Desfăşurată sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa , această manifestare de înaltă ţinută intelectuală a reunit la start peste 500 de elevi de excepţie ai acestei României, tineri motivaţi pentru obţinerea performanţei. Acest eveniment oferă şansa valorizării, an de an, a elitelor tinerei generaţii. Pe parcursul competiţiei, programul olimpicilor a fost destul de dens şi a cuprins proba teoretică, experimentală precum şi cea de baraj. Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte a găzduit proba teoretică iar la Universitatea Valahia din Târgovişte s-a desfăşurat proba experimentală. Rezultatele au fost foarte bune.

Marţi, 7 mai 2019, în prezenţa reprezentanţilor Comisiei Naţionale a Olimpiadei de Fizică, conducerii Inspectoratului Şcolar JudeţeanDâmboviţa, reprezentanţilor Universităţii Valahia- conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu,prorector, precum şi în prezenţa sponsorilor, a avut loc festivitatea de prenmiere. Fizica, pasiunea care i-a unit pe sutele de elevi şi cadre didactice, cu siguranţă le-a oferit tuturor amintirea unor clipe de neuitat petrecute aici, pe tărâm dâmboviţean, în fosta cetate de sacau a Ţării Româneşti, Târgovişte .