Festivitatea de decernare a titlului „Şcoala Europeană”, ediţia 2018

Ministerul Educaţiei Naţionale a premiat joi, 24 mai 2018, unităţile de învăţământ preuniversitar câştigătoare ale celei de-a XV-a ediţii a Competiţiei Naţionale „Şcoală Europeană”. Festivitatea de decernare a titlului „Şcoala Europeană” celor 61 de „Şcoli Europene” s-a desfăşurat în Sala „Nicolae lorga” a Palatului Parlamentului din Bucureşti, cu începere de la ora 13:00.

Fiecare unitate de învăţământ a primit certificatul „Şcoală Europeană -2018” şi un premiu în valoare de 5.000 lei care va fi utilizat pentru dotări. Decizia privind bunurile care vor fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învăţământ. MEN va repartiza sumele către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, acestea urmând să le transfere unităţilor de învăţământ.

La ediţia din acest an s-au înscris 112 unităţi de învăţământ preuniversitar din 29 de judeţe şi din Capitală. Pe primele 5 locuri s-au clasat Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” din Bârlad/judeţul Vaslui (192 puncte), Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului/judeţul Suceava (191 puncte), Şcoala Gimnazială „M. C. Epureanu” din Bârlad/jud Vaslui (189 puncte), Şcoala Gimnazială „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa/judeţul Dâmboviţa (182 puncte) şi Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din laşi (179 puncte).

Evaluarea candidaturilor s-a realizat după următoarele criterii:

1. coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare

2. integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al şcolii 3. performanţele şcolare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare

4. asigurarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului la educaţie

5. continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene

6. strategie şi modalităţi de implementare şi evaluare

7. strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor)

8. dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană

9. calitatea şi coerenţa documentelor de candidatură (documentele manageriale pentru perioada 2015-2018, formularul de candidatură şi portofoliul ilustrativ).

Reamintim că această competiţie se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale şi constă în evaluarea calităţii şi coerenţei managementului şcolii, reflectat în documentele manageriale, precum şi a impactului pe care activităţile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaţionale şi a ethosu-lui şcolii.

Certificarea şcolilor cu titlul „Şcoală Europeană” le conferă recunoaştere şi prestigiu în cadrul comunităţilor educaţionale, iar eforturile pe care le fac pentru menţinerea titlului obţinut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi şi noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătăţire a managementului şcolar şi la dezvoltarea unei culturi organizaţionale solide.

Activităţile/proiectele/programele luate în considerare pentru această competiţie sunt: a) derulate de şcoli prin programele Comisiei Europene, ale Parlamentului European şi alte instituţii europene: Erasmus+ (2014-2020), eTwinning, Europa-casa noastră (Lider European şi EuroQuiz), Şcoli-ambasador ale Parlamentului European, Euroscola etc;

b) derulate de şcoli în parteneriat cu ambasade, universităţi şi şcoli din Uniunea Europeană, companii europene, asociaţii profesionale europene, ONG-uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european etc.;

c) finanţate din fonduri structurale, în care şcoala este aplicant sau partener. Certificatul obţinut are o valabilitate de trei ani, după care şcoala trebuie să reintre în concurs pentru reconfirmarea titlului. În acest sens, trebuie să dezvolte noi proiecte de parteneriat cu alte şcoli din UE, iar managementul şcolii trebuie să fie unul coerent şi performant, centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei.

Din cele 2.023 de unităţi de învăţământ preuniversitar participante la ediţiile anterioare (2004 -2017), 775 au primit titlul de „Şcoală Europeană”.

Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituţiile europene ca un exemplu de bună practică la nivel european, prin care autoritatea naţională în domeniu susţine unităţile de învăţământ şi valorizează experienţele acestora acumulate în cadrul proiectelor europene de parteneriat între şcoli.