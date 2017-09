Festivalul Răvăşitul Oilor de la Runcu, a ajuns în acest an la cea de-a 26 a ediţie

Share This





















In acest weekend comuna dâmboviţeană Runcu a fost în mare sărbătoare. În fiecare an, în a treia săptămână din luna septembrie are loc Răvăşitul Oilor. Potrivit tradiţiei răvăşitul oilor reprezintă sfârşitul anului pastoral. Primăria Runcu şi Consiliul Local Runcu organizează festivalul pentru a păstra tradiţia locului dar şi pentru a ajuta producătorii să îşi vândă mai uşor marfa.

Festivalul Răvăşitul Oilor care a ajuns în acest an la cea de-a 26 a ediţie, a avut şi momente deosebite. În „Vârf la In”, zona unde are loc evenimentul a avut loc şi dezvelirea Monumentului ridicat în memoria eroilor transmisionişti din Primul Război Mondial. Prin realizarea acestui monument autorităţile din Runcu au ţinut să omagieze aşa cum se cuvine oştaşii noştri căzuţi la datorie. Importanţa evenimentului a fost subliniată chiar în discursul primarului Gheorghe Brebeanu. Dezvelirea monumentului a fost făcută de primarul Gheorghe Brebeanu şi senatorul Adrian Ţuţuianu.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Târgovişte, preot Marian Puiescu a transmit un gând cu ocazia inaugurării Monumentului ridicat în memoria eroilor transmisionişti din Primul Război Mondial, în comuna Runcu. A urmat slujba de sfinţire a monumentului.

Ca la orice eveniment, au avut loc alocuţiuni din partea invitaţilor.

Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Basarab I” Argeş i-a oferit o diplomă de onoare primarului Gheorghe Brebeanu.

Preşedintele Asociaţiei „Cultul Eroilor” Dâmboviţa, col.(r) Şerban Gheorghe a ţinut să puncteze, activitatea pe care o desfăşoară subfiliala de la Runcu, condusă chiar de primarul Gheorghe Brebeanu.

Prezent la Runcu a fost şi preşedintele Asociaţiei Transmişioniştilor din Bucureşti. Au fost depuse coroane şi jerbe de flori la noul Monument ridicat în memoria eroilor transmisionişti din Primul Război Mondial .

De la Răvăşitul Oilor din „Vârf la In” nu au lipsit momentele artistice, voia bună şi distracţia. Au mai fost prezenţi la eveniment: deputaţii Corneliu Ştefan şi Oana Vlăducă, secretatul de stat Ionel Petre, şefi de instituţii deconcentrate din judeţ, reprezentanţii Garnizoanei Târgovişte, consilieri judeţeni şi primari din tot judeţul.