Festivalul Dovleacului la Vulcana Pandele

Uriaşa plăcinta cu dovleac, bostani de toate culorile şi marimele, delicase tradiţionale dar şi un concert susţinut de elevii din mai multe localităţi, le-am gasit la cel mai aşteptat festival al toamnei, în judeţul Dâmboviţa, comuna Vulcana Pandele.

De 17 ani, locuitorii comunei Vulcana Pandele au transformat dovleacul cel bun de placinte într-o emblema a toamnei. Dovleacului i-a fost închinat şi un festival, în care toţi participanţii se pot mândri cu roadele strânse dar şi cu renumita plăcintă cu dovleac. Acest eveniment are loc în fiecare an, de Sfânta Preacuvioasa Parachiva şi ne demonstrează cu tărie că de la an la an cultura şi tradiţiile sunt la mare preţ în Vulcana Pandele.

Duminică, la Vulcana Pandele s-a desfăşurat cea de-a XVII-a ediţie a Festivalului Dovleacului. Autorităţile locale oferă tot sprijinul în realizarea acestor manifestări culturale. Anul acesta un sprijin a venit din partea CARP „Omenia” Pucioasa şi Asociaţia „Tradiţia Pandeleană”.

Sufletul acestui festival este Florina Voicu ,directorul Căminului Cultural „Izvor de apă vie „.

Devenit deja tradiţie, festivalul are ca atracţie principală plăcinta cu dovleac, dovleacul, distracţia si voia bună!

Gospodinele iscusite din Vulcana Pandele au realizat o plăcintă lungă de 17 metri pentru a marca a XVII-a ediţie a Festivalului Dovleacului. Au folosit zeci de kilograme de ingrediente, dar rezultatul a fost unul pe măsură.

Mândre, gospodinele din comuna Vulcana Pandele au asezat la loc de cinste imensa plăcintă cu dovleac, de 17 metri lungime, pe care au copt-o pe vatră, la cuptorul realizat anul acesta chiar în curtea primăriei.

De la curăţatul dovlecilor, frământatul aluatului şi până la pusul delicateşei în tavă a fost drum lung.

A fost nevoie de aproape trei zile pentru ca preparatul să fie adus în faţa pofticioşilor, dar efortul merită, spun bucătăresele.

Festivalul Dovleacului a ajuns la ediţia cu numarul 17. Deja organizatorii se gândesc la majoratul Festivalului Dovleacului.

Au mai fost prezenţi la eveniment: vicepreşedintele Senatului României, Titus Corlăţean, vicepreşedintele CJ Dâmboviţa, Luciana Cristea, fostul deputat Ana Gheorghe, directorul LDP Dâmboviţa, Cristian Avanu şi alţi invitaţi.

Aşa cum am spus cântecul şi voia bună nu au lipsit , totul desfăşurându-se sub regia coregrafului Dan Şetreanu. Pe lângă ansamblurile de copii, pe scenă au urcat artişti precum Cristina Dan şi Yura,Dan Ilinca,Cristina Ilie , Raluca Dobre şi Alexandra Ciucu.