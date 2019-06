Festivalul BABEL 2019 in plina desfăşurare

Share This





















Festivalul ”Babel”, ajuns la cea de-a IX-a ediţie a început. Deschiderea oficială a avut loc loc duminică, după-amiază în sala mare a Teatrului „Tony Bulandra” Târgovişte în prezenţa managerului Mihai Constantin Ranin, a directorului artistic ,Liviu Cheloiu şi a invitaţilor de peste hotare. Ediţia din acest an se conturează în jurul temei imagine. Pentru oamenii de teatru, cuvântul imagine înseamnă astăzi şi o îmbrăţişare a artelor. ”Babel” se pare că este singurul festival din România care se conturează în jurul unui concept.

Festivalul este la ediţia a IX-a şi are loc în perioada 2 – 9 iunie. Reprezentaţiile vor avea loc în Sala Mare şi Sala Studio ale Teatrului „Tony Bulandra”, la Casa Sindicatelor, în amfiteatrul Liceului Nr. 2 „Voievodul Mircea”, precum şi în Piaţa „Mihai Viteazul”, Curtea Domnească şi Centrul Vechi.

Festivalul Babel este organizat de Teatrul „Tony Bulandra”, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Târgovişte.

PROGRAM BABEL 2019

Marţi, 4 iunie 11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 12:00 Sala Oglinzilor, Imagini teatrale succesive în teatrul est-european cu:Oleg Loevski, Dimitry Aryupin, Aleksandar Ivanovski, Inesa Pilvelyt?, Piotr Kulczyk, Horaţiu Mihaiu, Ovidiu Caiţa; 2h

18:00 Sala Mare, In transit, regia: Aditi Venkateshwaran, IAPAR, India; 1h 19:30 Casa Sindicatelor, Julius Caesar,

regia: Okbaoui Cheikh, Forssane el Rokeh, Adrar, Algeria; 1h 21:00 Piaţa Mihai Viteazul, The Heart of Don Juan, regia: Piotr Kulczyk, Scena Kalejdoskop, Polonia; 1h

Miercuri, 5 iunie 11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 12:00 Sala Oglinzilor, Yoga for performers, workshop, Aditi Venkateshwaran, IAPAR, India; 3h

18:00 Sala Mare, After, regia: Kim so jung, Sangsangchangkko (The Imaginary House), Coreea de Sud; 1h 10 min. 19:00 Centrul Vechi, Fiecare duine (Fiecare om), regia colectivă PASS, Edinburgh College, Scoţia; 40 min. 19:30 Piaţa Mihai Viteazul, Operativi!, regia: Mario Gumina, Eccentrici Dadaro,

Italia;1h

20:30 Casa Sindicatelor, Not a chil-drenşs game, regia: Albertas Vid i?nas,Teatrul Alytus, Lituania, 1h 45 min.

Joi, 6 iunie 11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 12:00 Sala Oglinzilor, Not from the emotions inside but from the images outside, workshop, Atsushi Kakumoto, Japonia; 3h

16:00 Sala Oglinzilor, Imagini teatrale succesive în teatrul contemporan

cu:Jeungwoo Son, Hyungjong Song, Kim So Jung, Scott Johnston, Vidyanidhee Vanarase, Atsushi Kakumoto; 2h 18:00 Amfiteatrul Liceului nr. 2, Smoke like a man, regia: Mickey Yonas, Yafit Levi, Israel; 1h

19:00 Centrul Vechi, Nunta, regia: Kiril Vîtoptov (Laboratoarele Babel – Imago) 20:00 Piaţa Mihai Viteazul, Esquilibrio, Jonathan Marquis, Italia; 40 min. 21:00 Piaţa Mihai Viteazul, Pasărea de Foc, regia: Irina Niculescu, Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte, România; 40 min. 21:30 Sala Mare, ALBA, regia: Yves Marc, Thşâtre du Mouvement, Franţa; 1h 15 min.

Vineri, 7 iunie 11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 12:00 Sala Oglinzilor, Not from the emotions inside but from the images outside, workshop, Atsushi Kakumoto, Japonia; 3h

18:00 Casa Sindicatelor, CUBE, regia: Pavel Knolle, Teatrul Naţional din Praga -Laterna Magika, Cehia; 1h 19:00 Piaţa Mihai Viteazul, Fiecare duine (Fiecare om), PASS, Edinburgh College, Scoţia; 40 min.

20:00 Sala Mare, Medea Fantasy, regia: JeungWoo Son, The Nomad Production, Coreea de Sud; 1h 20 min. 21:30 Piaţa Mihai Viteazul, Spectacol de Foc şi Muzică Live, The HandPan Project, România; 1h

Sâmbătă, 8 iunie 11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 12:00 Sala Oglinzilor, Not from the emotions inside but from the images outside, workshop, Atsushi Kakumoto, Japonia; 3h

17:00 Sala Mare, Sonata Kreutzer, regia: Mc Ranin, Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte, România; 1h 10 min. 19:00 Casa Sindicatelor, Family Lear, regia: Lee Sunggu, Theater Company Gabyun, Coreea de Sud; 1h 40 min. 20:00 Centrul Vechi, Esquilibrio, Jonathan Marquis, Italia; 40 min. 21:00 Piaţa Mihai Viteazul, Vernisaj de fotografie „In memoriam Sorin Radu”, The HandPan Project, Nomad Flames -spectacol de foc, muzică şi dans; 1h

Duminică, 9 iunie 11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 17:00 Sala Mare, We are made of star dust, regia: Scott Johnston, Teatrul Tony Bulandra, Târgovişte, România; 1h 18:30 Curtea Domnească, Hamlet, regia: Kolbrun Bjort Sigfusdottir, Brite Theatre, Anglia; 1h

20:00 Piaţa Mihai Viteazul, Esquilibrio, Jonathan Marquis, Italia; 40 min. 21:00 Curtea Domnească, Othello, după William Shakespeare, regia: Suren Shahverdyan, Teatrul Tony Bulandra, România; 2h