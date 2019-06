Festivalul Babei îşi urmează cursul

Share This





















În Foaierul Teatrului Tony Bulandra a avut loc o nouă întâlnire Babel cu actori, presă şi invitaţi. Oficiile de gazdă au fost făcute de directorul Festivalului Mc Ranin şi selecţionerul principal Liviu Cheloiu. Nu au lipsit invitaţii speciali care au pus în scenă spectacole pe parcursul zilei de luni. Primul invitat care a luat cuvântul a fost regizorul Dimitry Aryupin din Rusia care a oferit publicului spectacolul „M means Magritte”, un spectacol de teatru de imagine, cu tente psihedelice,a fost unul dintre cele mai aşteptate momente din festival. Trupa blackSKYwhite şi-a dovedit valoarea şi anul trecut. Şi-a exprimat impresiile despre festival şi regizorul Alexandru Dabija care a pus în scenă „Piatra din casă”, producţie a Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti, o comedie în dulcele spirit tradiţional românesc, dar cu accente contemporane delicioase.

Au fost prezenţi şi doi dintre membrii boardului de festival şi anume Horaţiu Mihaiu, scenograf şi regizor roman şi Ovidiu Caiţa, director artistic la Teatrul de Nord Satu Mare.

PROGRAM BABEL 2019

Miercuri, 5 iunie

11:00 Foaier, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitaţi; deschise publicului) 12:00 Sala Oglinzilor, Yoga for performers, workshop, Aditi Venkateshwaran, IAPAR, India; 3h

18:00 Sala Mare, After, regia: Kim so jung, Sangsangchangkko (The Imaginary House), Coreea de Sud; 1h 10 min. 19:00 Centrul Vechi, Fiecare duine (Fiecare om), regia colectivă PASS, Edinburgh College, Scoţia; 40 min. 19:30 Piaţa Mihai Viteazul, Operativi!, regia: Mario Gumina, Eccentrici Dadaro,

Italia;1h

20:30 Casa Sindicatelor, Not a chil-drenşs game, regia: Albertas Vid i?nas, Teatrul Alytus, Lituania, 1h 45 min.