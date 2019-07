Fermierii şi procesatorii pot achiziţiona hale şi grajduri prin Baza de date, cu preţuri de referinţă a AFIR

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a actualizat Baza de date cu preţuri de referinţă prin introducerea unor noi categorii de elemente, respective hale şi grajduri. Astfel, pe pagina oficială de internet, www.afir.info, a fost publicată cea mai recentă versiune a Ghidului bazei de date cu preţuri de referinţă pentru silozuri, sere, hale şi grajduri utilizat pentru stabilirea modalitaţii de introducere de noi elemente şi de actualizare a informaţiilor de către traderi. Producătorii, importatorii sau dealerii pot încărca on-line în Baza de date cu preţuri de referinţă a AFIR proiecte tip pentru hale şi grajduri. După verificarea de către personalul agenţiei a noilor repere introduse şi publicarea acestora în Baza de date online, beneficiarii privaţi ai PNDR vor putea achiziţiona direct respectivele produse sau ansamble, fără a mai parcurge procedura de achiziţie prin selecţie de oferte.

„Am adăugat două noi categorii în Baza de date cu preţuri de referinţă, mai precis hale şi grajduri, pentru a veni în sprijinul beneficiarilor privaţi ai PNDR care pot acum să-şi achiziţioneze direct aceste elemente, fără a mai parcurge nici o altă procedură de achiziţie, dar cu respectarea prevederilor procedurale ale AFIR. Baza de date cu preţuri de referinţă reprezintă un instrument de lucru extrem de util pentru beneficiarii Programului şi poate fi consultată de toţi fermierii sau procesatorii care doresc să afle costuri standard şi specificaţii tehnice pentru produse şi echipamente de care au nevoie în dezvoltarea investiţiilor pe care le realizează. Reamintim faptul că documentele care vor fi transmise de către cei care doresc să înscrie noi elemente în Baza de date vor fi semnate doar electronic. In acest moment întreaga Bază de date a AFIR cuprinde peste 36.000 de elemente înscrise, respectiv silozuri, sere, utilaje, maşini şi echipamente specializate”, a precizat directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu.

Preţurile din Baza de date sunt exprimate în EURO sau USD şi nu includ TVA. Preţul înscris reprezintă preţul de vânzare către beneficiar (cu transport, montaj, instructaj personal, punere în funcţiune, alte taxe etc.). Preţul afişat on-line nu va cuprinde şi preţul serviciilor de proiectare -acestea fac obiectul procedurii de achiziţii pentru beneficiari privaţi.

Având în vedere diversitatea proiectelor tip pentru hale şi grajduri, traderul are posibilitatea de a încărca maximum 40 de proiecte tip din fiecare categorie, pentru fiecare marcă, spre deosebire de silozuri şi sere, unde traderul poate înscrie maximum 20 de proiecte tip pentru fiecare marcă.