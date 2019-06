Fermierii îşi pot asigura culturile şi animalele prin intermediul PNDR 2020

Share This





















Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale acordă sprijin financiar pentru asigurarea culturilor, animalelor şi plantelor de către fermierii activi, prin intermediul submăsurii 17.1 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de primire a cererilor de finanţare este deschisă în perioada 1 aprilie – 30 noiembrie 2019, iar alocarea financiară disponibilă este de 42.797.487 euro.

În cazul fermelor mici cu dimensiunea economică de până la 12.000 SO, rata sprijinului nerambursabil este de70% din valoarea primei de asigurareeligibile şi plătite efectiv de către fermier, iar în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO, rata sprijinului nerambursabil este de 55%.

„In ultima perioadă ne confruntăm cu fenomene meteorologice extreme, reprezentate de inundaţii, căderi de grindină,furtuni şi chiar tornade, iar noi trebuie să fim pregătiţi să gestionăm eficient astfel de situaţii. Am deschis în premieră o linie de finanţare prin care fermierii pot obţine sprijin financiar pentru a încheia poliţe de asigurare atât pentru culturi, cât şi pentru animale.Incurajăm participarea la schemele de asigurare, în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor ce pot afecta producţia agricolă. Incă de la transmiterea ghidului spre consultare publică, am analizat toate observaţiile venite atât din partea fermierilor, cât şi a asigurato-rilor. Această sesiune este doar prima etapă lansată pentru culturile de primăvară, urmând să deschidemo sesiune şi pentru asigurarea celor de toamnă. Fondurile europene disponibile pentru acest tip de sprijin, acordat fermierilor prin PNDR 2020 sunt în valoare de aproximativ 43 milioane de euro”, a declarat Adrian CHESNOIU, Directorul general al AFIR.

Astfel, pentru a beneficia de sprijin financiar, solicitanţii trebuie să fie fermieri activi, să încheie cu o societate de asig-urăriun contract pentru riscurile menţionate în cadrulsubmăsurii 17.1 şi să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul şi la termenele prevăzute în contract. De asemenea, solicitanţii pot beneficia de sprijin dacă utilizează terenuri agricole (cu excepţia suprafeţelor cultivate cu struguri pentru vin), dacă deţin, cresc-sau exploatează animale, dacăîncheie contractul de asigurare pentru toate suprafeţele cultivate cu acelaşi tip de cultură de la nivelul exploataţiei şi dacă nu creează condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj. Riscurile eligibile în cadrul acestei linii de finanţare sunt fenomenele climatice nefavorabile, respectiv:seceta, arşiţa, inundaţiile, grindina, îngheţul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torenţiale sau ploile excesive şi de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. De asemenea, printre riscurile eligibile pentru finanţare se numără şi infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Producerea unui fenomen climatic nefavorabil sau a infestării cu organisme de carantină dăunătoare plantelor trebuie să fie recunoscută în mod oficial de către autorităţile competente din România.

Precizăm că această sesiune este dedicată celor care doresc sprijin financiar pentru asigurarea culturilor de primăvară, urmând ca spre finalul anului să fie deschisă o nouă sesiune a submăsurii 17.1 pentru asigurarea culturilor de toamnă.

Cererile de finanţare se depun on-line pe pagina de internet a Agenţiei, www.afir.info, iarpentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii pot consulta gratuit Ghidul solicitantului şi anexele aferente, disponibile pe site, la secţiunea Investiţii PNDR în pagina sM17.1.