Fenomenul straniu care poate fi surprins în Bucegi doar pe 28 noiembrie

Conform legendei, în ziua de 28 noiembrie, la ora 16. 45 razele soarelui formează un efect de lumină exact deasupra Sfinxului, iar în acele momente muntele emană anumite energii pe care doar iniţiaţii le pot simţi. Pornind de la acest mit, ale cărui rădăcini se pierd în negura timpului, se organizează de ani de zile excursii tematice.

Turiştii sunt însoţiţi de ghizi montani doar că nu de puţine ori a fost nevoie ca salvamontiştii şi jandarmii montani să intervină pentru a ajuta turiştii epuizaţi şi neechipaţi să coboare în siguranţă la baza muntelui.

Participă doar cei dornici de aventură şi cei care se simt în stare să urce un traseu de câţiva kilometri, pe timp de noapte şi, de cele mai multe ori, în condiţii vitrege de vreme. Şi jandarmii montani sunt în alertă pentru a supraveghea turiştii care vor ajunge joi pe Platoul din Bucegi. Traseul Dichiu-Piratra Arsă-Sfinx are 9 kilometri, iar ultimii patru kilometri trebuie parcurşi pe jos.

În această zi, în jurul orelor 16 se spune că razele soarelui formează un efect de lumină, interpretat drept o piramidă magică plină de energii puternice pe care doar iniţiaţii de le pot simţi. Cei care vor să urce până la Sfinx sunt sfătuiţi să fie îmbrăcaţi cu echipament adecvat temperatorilor extrem de scăzute, sub 5 grade Celsius. În plus, este bine să fie dotaţi cu lanterne pentru că la întoarcere trseul se va face pe întuneric.