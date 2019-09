Femeile din PSD sunt mai implicate şi mai motivate ca oricând!

Share This





















Deputatul Claudia Gilia, preşedinte OFSD Dâmboviţa,a participat alături de colegele din OFSD Dambovita, la Şcoala Politica de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate.

De-a lungul timpului, femeile Prin PSD au demonstrat că sunt serioase, implicate şi lucrează pentru rezultate concrete.

„Ne-am reîntâlnit grupate în jurul unui obiectiv naţional: să facem din România o ţară în care femeile să aibă aceleaşi drepturi şi în realitate, nu doar pe hârtie, în care fiecare femeie bine pregătită să aibă şanse egale la angajare şi vocea femeilor să fie auzită şi respectată.

Acolo unde femeile au avut putere au făcut multe lucruri pentru comunităţile lor: femeile din Consiliile Locale sau Judeţene, doamnele cu funcţii de primar, parlamentar, miniştrii şi premier avind un bilanţ impresionant.

În Parlament am militat zi de zi pentru a implementa politici publice pentru întărirea egalităţii de gen, pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntau femeile (în special nesiguranţa financiară, lipsa educaţiei sau a unui loc de muncă, violenţa domestică sau hărţuirile şi abuzurile de orice fel).

Astăzi, Femeile Social Democrate şi-au reiterat sprijinul pentru doamna Viorica Dăncilă la funcţia supremă în stat. Faptele şi cifrele sunt de partea noastră, în mandatul doamnei Premier Viorica Dăncilă:

o Au crescut pensiile şi salariile în medie cu 30%;

o A crescut PIB-ul ţării cu aproape 300

mld; o S-au dublat investiţiile publice (în drumuri, şcoli şi spitale);

o Au crescut veniturile bugetare cu aproape 100 mld;

o Au crescut de 11 ori sumele atrase de la Uniunea Europeană;

o A scăzut datoria guvernamentală cu 2,6%;

o A crescut puterea de cumpărare a salariaţilor cu 22,5%;

o A scăzut şomajul de la 4,8% la 2,9%. PSD a obţinut aceste rezultate pentru că am înţeles că binele românilor trebuie să fie mai presus de orice obiectiv meschin, politicianist.

Noi, femeile din PSD, înţelegem nevoile femeilor, ale familiei şi ale comunităţilor locale şi vom depune toate eforturile necesare pentru a da primul Preşedinte al României, o femeie cu rezultate foarte bune in activitatea guvernamentala.

Sunt mandra ca fac parte din Organizatia de Femei a Partidului Social Democrat. ” a declarat deputatul Claudia Gilia.