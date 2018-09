FEDERAŢIA „SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNA Comunicat de presă Federaţia „Solidaritatea Sanitară”: solicită revizuirea principiului subsidiarităţii

Share This





















22.09.2018

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” cere Guvernului României să sprijine solicitarea adresată UE pentru revizuirea principiului subsidiarităţii, pentru a contracara efectele migraţiei asupra ţărilor sursă, trecând această temă pe agenda acţiunilor publice din perioada în care România va deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

Reprezentanţii Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” au prezentat deja această solicitare partenerilor europeni în cadrul seminarului internaţional Three years after the migration and security agendas: „Where does the public sector stand?”/ Trei ani după agendele privitoare la migraţie şi securitate: „Unde se află sectorul public?” (ce se desfăşoară în perioada 2022.09.2018 la Hotel Novotel, Bucureşti) împreună cu argumentele în favoarea acestui demers.

Este de domeniul evidenţei faptul că migraţia masivă combinată cu principiul subsidiarităţii sistemelor de asigurare socială are un impact dramatic asupra ţărilor de plecare. In condiţiile în care cei care migrează pentru muncă sunt în marea majoritate a cazurilor cetăţeni la vârstă activă, odată cu plecarea forţei de muncă România pierde contribuţiile pe care aceşti cetăţeni le-ar fi făcut la sistemele sociale (în special la cel de sănătate). Fenomenul afectează toate ţările sursă pentru migraţie din Uniunea Europeană, sistemele sociale din aceste state riscă să devină nesustenabile din cauza migraţiei. Cu alte cuvinte, sporul de sustenabilitate pentru sistemele sociale din ţările de destinaţie pe care-l aduc migranţii devine un cost cu un impact major în ţările de plecare ale acestora. Libertatea de care se bucură cetăţenii şi oportunităţile de care profită ţările de destinaţie aduc cu ele un cost imens pentru cetăţenii ţărilor de plecare.

In condiţiile în care rezultatele studiului Impactul migraţiei asupra salariaţilor din sănătate, dat publicităţii în aceste zile, au indicat condiţiile de muncă drept principala cauză în determinarea migraţiei salariaţilor din sănătate, ele fiind afectate atât de cadrul deficitar de desfăşurare a activităţii profesionale cât şi de absenţa resurselor necesare pentru tratarea pacienţilor, este evident că România se află într-un cerc vicios:

– Sistemul de sănătate din România este deja afectat de migraţia specialiştilor din sănătate prin reducerea posibilităţii dea acorda îngrijiri medicale specializate şi de calitate.

– Migraţia unui număr mare de cetăţeni reduce continuu resursele financiare necesare pentru sănătate, lipsind Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de o parte semnificativă a contribuţiilor.

– Scăderea capacităţii financiare a FNUASS determină la rându-i alterarea continuă a condiţiilor de muncă din sănătate.

– Alterarea continuă a condiţiilor de muncă determină migraţia specialiştilor din sănătate.

Principala ieşire din acest cerc vicios o constituie revizuirea principiului subsidiar-ităţii cel puţin în privinţa sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Reamintim faptul că Federaţia „Solidaritatea Sanitară” susţine de peste 10 ani revizuirea principiului sustenabilităţii, prezentând de-a lungul timpului şi câteva principii de compensare a pierderilor suferite de sistemele sociale ale ţărilor sursă pentru migraţie (cel mai important fiind compensarea prin intermediul fondurilor structurale).

Pentru transpunerea în practică a acestei solicitări Federaţia „Solidaritatea Sanitară” pune la dispoziţia Guvernului României expertiza necesară atât în acest domeniu specific cât şi în materia soluţiilor de compensare.

Comitetul Director