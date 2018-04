FEDERAŢIA ROMANA DE FOTBAL Către membrii afiliaţi ai Federaţiei Române de Fotbal

Share This





















Bucureşti, 2 aprilie 2018

Stimaţi colegi,

Federaţia Română de Fotbal, în calitate de for organizator al fenomenului fotbalistic la nivel national, întreprinde demersuri constante de a informa membrii afiliaţi cu privire la noutăţi legislative în domeniul sportului. Astfel, vă aducem la cunoştinţă faptul că, în data de 28.03.2018, a fost votată în plenul Camerei Deputaţilor varianta finală a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, urmând ca actul normativ să fie promulgat şi apoi să intre în vigoare în cel mai scurt termen prin publicarea sa în Monitorul Oficial.

Prin prezenta informare, dorim să vă prezentăm succint principalele modificări propuse şi susţinute de FRF în Parlamentul României transpuse în Legea 69/2000 prin această lege de aprobare a OUG 38/2017.

Ca răspuns la solicitările din partea membrilor afiliaţi, în vederea clarificării regimului juridic şi fiscal al Contractului de activitate sportivă, s-a introdus articolul 142, care menţionează expres:

„(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea desfăşurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare şi desfăşurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la pct. 3.1.-3.7. ale art. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar veniturile realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activităţi independente.

(2) Aceste activităţi nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 pct. 1 raportat la art. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

O altă modificare importantă o reprezintă extinderea aplicabilităţii contractului de activitate sportivă pentru o mai largă categorie de participanţi. Astfel, conform regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale, alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive vor beneficia de posibilitatea încheierii acestui tip de contract specific, cu fiscalitatea menţionată mai sus.

Alte modificări vizează autorizarea sportivilor de performanţă de către federaţia sportivă naţională, în baza unui ordin emis de MTS, posibilitatea finanţării asociaţiilor sportive şcolare şi universitare sau salarizarea personalului din structurile publice.

Restul preverilor OUG 38/2017 rămân în vigoare aşa cum au fost ele formulate prin ordonanţă. In consecinţă, cluburile sportive care vor să încheie un contract de activitate sportivă cu jucătorii au obligaţia legală de a include în respectivul contract toate prevederile menţionate în Ordinul privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă nr. 631 din 19 iunie 2017. Cluburile au posibilitatea de a adăuga şi alte clauze negociate, în limita prevederilor legale şi a regulamentelor FRF.

In final vă reamintim că Federaţia Română de Fotbal vă stă integral la dispoziţie pentru orice problemă de natură juridică pe care o întâmpinaţi în activitatea sportivă. Pe cale de consecinţă, pentru asistenţă de specialitate, vă rugăm să nu ezitaţi să luaţi legătura cu noi prin persoana de contact: Mălina Cîntic, la adresa de email: malina.cintic@ frf.ro sau la numărul de telefon 0733501255.

Cu stimă,

Răzvan BURLEANU

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal