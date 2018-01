FC ANINOASA ŞI-A RELUAT ANTRENAMENTELE

Share This





















FC Aninoasa a reluat antrenamentele pe 18 ianuarie pentru a doua parte a sezonului. Reunirea jucătorilor a avut loc la propria bază sportivă, iar Marina et comp. au efectuat prima şedinţă de pregătire la aceeaşi locaţie.

Sub comanda antrenorului Cristian Bălaşa au fost prezenţi majoritatea fotbaliştilor cu care a fost încheiat turul de campionat. FC Aninoasa nu va avea parte în această iarnă de cantonament centralizat, iar antrenamentele vor fi desfăşurate la propriul stadion până la startul returului.

La sfârşitul săptămânii viitoare (28 ianuarie), divizionara C dâmboviţeană va începe seria meciurilor amicale cu un joc împotriva divizionarei B, FC Argeş Piteşti, ce va avea loc în deplasare. Pentru a doua parte a stagiunii, conducerea tehnică a clubului îşi doreşte ca echipa să fie întărită cu trei jucători valoroşi şi cu unul-doi juniori. „Aşteptăm ca lotul să fie completat în următoarea perioadă cu mai mulţi jucători. Aş vrea trei jucători cu experienţă, dar şi unul-doi juniori dee perspectivă. Îmi doresc foarte mult câteva transferuri pentru a putea termina campionatul în partea superioară a clasamentului”, a spus Cristi Bălaşa, după primul antrenament al anului pentru site-ul oficial al clubului.