A fost semnat ordinul privind activitatea de testare în farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2.

Astfel, farmaciile pot opta pentru desfăşurarea activităţii de testare antigenică rapidă pentru depistarea COVID-19 după obţinerea unui aviz temporar emis, în format electronic, de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti. Avizul este valabil şase luni, iar farmaciile pot solicita prelungiri succesive cu şase luni.

Instruirea personalului implicat în activitatea de testare va fi organizată gratuit de Colegiul Farmaciştilor din România, în colaborare cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe baza unei proceduri de instruire care face obiectul unui protocol de colaborare, avizat de Ministerul Sănătăţii, şi care va fi încheiat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial.

Farmaciile vor utiliza exclusiv teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2 din nazo-faringe. Acestea pot prelua teste anti-genice rapide de la Ministerul Sănătăţii, cu titlu gratuit, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, în limita stocului disponibil. Testarea se realizează prioritar cu testele primite de la Ministerul Sănătăţii, care nu pot face obiectul comercializării. Serviciul de testare se va desfăşura în condiţiile legii.

În urma efectuării testării, farmaciile emit un buletin de testare, semnat electronic, pe care îl comunică persoanei testate. De asemenea, au obligaţia de a raporta către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, rezultatele tuturor testelor efectuate şi situaţia stocurilor.

În privinţa organizării zonei de testare, ordinul prevede ca aceasta să fie pe o suprafaţă delimitată, destinată exclusiv procesului de testare, şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este amplasată într-un perimetru care poate fi aerisit corespunzător prin deschiderea unei ferestre sau prin utilizarea unui alt sistem de ventilaţie care asigură un schimb de aer interior/exterior şi filtrare, este dotată cu masă de lucru placată cu materiale lavabile uşor de curăţat şi dezinfectat, scaun, recipiente pentru colectarea deşeurilor medicale rezultate din activitatea de testare şi are o suprafaţă de minimum 4 metri pătraţi utili, delimitată de spaţiul oficinei.

Totodată, circuitul persoanelor care se testează trebuie să fie delimitat prin marcaje şi/sau paravane de cel al circuitului normal pentru clienţii farmaciei. De asemenea, farmaciile îşi pot organiza zona destinată activitaţii de testare şi prin amplasarea, în imediata vecinătate, a unor corturi sau cabine de testare, izolate, care vor îndeplini condiţiile menţionate anterior şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile în ceea ce priveşte ocuparea domeniului public.

Personalul implicat în activitatea de testare va purta obligatoriu echipament de protecţie compus din mască chirurgi-cală/FFP2/FFP3, vizieră sau ochelari de protecţie, mănuşi de examinare de unică folosinţă, halat de unică folosinţă.

„Testarea are un rol esenţial în limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Utilizarea corectă a testelor rapide, în număr mare şi asigurând un timp scurt între cerere şi acces la testare, ceea ce înseamnă implicit un rezultat rapid, are un rol semnificativ în reducerea răspândirii virusului. Prin aceste reglementări, persoanele care au suspiciuni sau simptome vor putea să-şi facă testul rapid într-un mod accesibil şi sigur”, a declarat ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă.

Ordinul a fost publicat în Monitorul

Oficial.