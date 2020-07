FĂRĂ SPECTATORI ÎN SĂLI Şl PE STADIOANE

lonuţ Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că prezenţa spectatorilor pe stadioanele de fotbal din România va fi permisă atunci când „cifrele de infectări vor ajunge către zero sau vor fi în descreştere”, notează Agerpres.

lonuţ Stroe: „Din păcate, situaţia actuală reflectată de cifrele îngrijorătoare ne impun menţinerea acelei restricţii privind participarea spectatorilor la competiţii. Nu e doar în România acest lucru. Competiţiile sportive sunt incomplete pentru că spectatorii nu sunt în tribune, însă e o măsură care nu face decât să protejeze sănătatea sportivilor. Ar fi hazardat din partea mea să ofer o perspectivă de timp în condiţiile în care Ministerul Sănătăţii şi cel de lnterne creează noi reguli pentru a încerca să protejeze sănătatea populaţiei. Din păcate, ne pregătim pentru vremuri nu prea bune. Probabil că vom permite prezenţa spectatorilor când cifrele de infectări vor ajunge către zero sau vor fi în descreştere. Însă vă asigur că suntem pregătiţi pentru a crea cadrul legislativ şi modalitatea de păstrare a distanţei sociale care să asigure prezenţa spectatorilor pe stadioane. Dar numai în condiţiile în care cifrele vor coborî”, conform Agerpres.

lonuţ Stroe a mai spus: „Trebuie să înţelegem că nu ministrul Tineretului şi Sportului şi nici instituţiile statului nu restricţionează aceste lucruri, ci pandemia. Se ştiu preferinţele mele din zona fotbalistică, am o comunicare cu suporterii Craiovei de dinainte de a ajunge ministru. Foarte mulţi mi-au scris şi e bine că mesajul este acelaşi. Ei se pregătesc de o bucurie şi toţi sperăm să ajungem la finalul campionatului să ne bucurăm. Mă refer la cei care susţinem Universitatea Craiova”.