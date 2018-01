Fără regrete MORENARUL IVAN NU TÂNJEŞTE DUPĂ BANII LUI BECALI

Share This





















Andrei Ivan spune că nu are nici un motiv să regrete că nu a semnat cu FCSB şi este convins că Alex Băluţă îi va urma exemplul.

FCSB nu are priză la fotbaliştii CSU Craiova. Andrei Ivan spune că nu va semna niciodată cu rivala oltenilor şi, în plus, nu îl vede nici pe Alex Băluţă sub comanda lui Nicolae Dică.

„Băluţă nu o să se ducă niciodată la FCSB, el cu sufletul la Universitatea Craiova. Eu nu voi regreta niciodată că nu m-am dus la FCSB. Am un regret că nu am fost pe teren cu CFR Cluj, atât. Antrenorul Devis Mangia face o treabă foarte bună acolo, la Craiova şi sper să ia titlul. Craiova are şanse mari să ia campionatul, dar le mai trebuie doi-trei jucători. Dacă o să ia titlul, o să mă duc la premiere să iau o medalie”, a declarat Ivan pentru Telekom.

Andrei Ivan are un sezon de coşmar în Rusia, la FK Krasnodar. A jucat doar 16 minute în turul acestui campionat în prima ligă. Are o pasă decisivă în Liga Europa, contra sârbilor de la Crvena Zvezda.

Alexandru Băluţă are o clauză de reziliere de trei milioane de euro, pe care Gigi Becali a anunţat că nu este dispus să o plătească. Patronul FCSB a făcut o ofertă în valoare de două milioane de euro.