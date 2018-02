FABULOASA COLLAR

Share This





















CSM Târgovişte s-a impus cu scorul de 3-2 în derby-ul rundei, disputat la Bacău, graţie formei deosebite prinse de Collar. Aceasta a reuşit nu mai puţin de 35 de puncte, graţie cărora echipa oaspete s-a impus în meciul care a opus formaţiile eliminate identic în optimile de finală ale Challenge Cup, adică după victorii cu 3-2 în deplasare şi după înfrângeri cu 3-1 acasă, titrează doar volei.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat trei rezultate normale şi unul surprinzător: U Cluj a învins clar pe Dinamo, care e posibil să-şi fi compromis şansele la play-off.

Victoria echipei dâmboviţene pe terenul formaţiei din BAcău a fost relatată şi pe pagina de Facebook a clubului târgoviştean:

„Victorie importanta la Bacău, intr-un meci de cinci seturi, in fata unui public frenetic şi cu un record de 35 de puncte ale căpitanului Maila Collar!

Stiinta Bacau vs. CSM Targoviste 2-3 (26:24, 13:25, 25:23, 18:25, 13-15)

Pentru CSM au fost in teren: Collar 35p (1 as, 2 blocaje), Trica 18p (2 blocaje), Otasevic 15p (3 asi, 4 blocaje), Souza Ziegler 10p (1 as, 1 blocaj), Hroncekova 8p, Marciu 5p (1 as), Fairs 3p, Calotă 2p, Rosca 1p (1as), Durr (L), Smith.

De mentionat ca Wojcieska nu a putut evolua fiind accidentata.

Antrenori: Guillermo Naranjo, Akis Efstathopoulos si Marco Da Lozzo.

Urmează meciul de miercuri 14.02.2018, ora 18:00, in care vom primi vizita echipei Agroland Timisoara.”