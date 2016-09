F.C. Aninoasa: trei puncte în trei etape. O poate dobândi pe Sporting Roşiori

Share This





















În meciul de la Işalniţa cu A.C.S.O. Filiaşi (scor 1-1, Fotescu 21 – T. Calofir 34) în lotul echipei F.C. Aninoasa n-au fost Pahonţu, Leotescu

(accidentaţi) şi Neacşu (n-a fost inclus în lotul de 18). Grigorescu are mâna ruptă. Rezerve neutilizate au fost: Priseceanu, Rusu şi Ene.

Trupa antrenată de Cristi Bălaşa e bine pregătită şi aşezată în teren, dar n-are cine să îşi asume misiunea golurilor.

După disputarea a trei etape, F.C. Ani-noasa e pe locul 8, cu 3p făcute din trei remize: 0-0 (în deplasare) cu F.C.M. Alexandria, 0-0 (acasă) cu C.S. Podari şi 1-1 (în deplasare) cu A.C.S.O. Filiaşi. Are 0 la adevăr şi 0 (1-1) la golaveraj.

Echipa din Aninoasa poate învinge şi se poate bucura de primul succes în meciul din etapa viitoare (a 4-a, sâmbătă, 24 septembrie, ora 17:00) cu Sporting Roşiori (locul 7, cu 4p). Antrenorul Cristi Negru are la dispoziţie câţiva jucători valoroşi: Ivanică, Moşteanu, Floricel, Călin…

Consider că F.C. Aninoasa poate câştiga. Trebuie ca în ultimii 30-35 m viteza să fie mai ridicată, jucătorii să se mişte uşor şi mult în faţă şi să fie angajaţi în profunzime. Astfel, jocul se vertica-lizează.

Penescu şi Cernea pot fi servanţii, iar T. Calofir şi Neguţ marcatorii. Apoi, Călinescu, I. Constantin, Dinu şi Şt. Ion îşi pot croi drum spre careul advers. Coman, Ştefan îl pot proteja pe portarul Bărboiu.

F.C. Aninoasa are şi echipă „satelit” care evoluează în Liga a 6-a (Promoţie Nord). Are 7p din trei victorii: 7-3 (acasă) cu Petrolul Iedera, 4-0 (în deplasare) cu Universitatea Băleni, 4-4 (acasă) cu Viitorul Voineşti.

La „satelit” evoluează în fiecare etapă 3-4 jucători de la echipa mare.