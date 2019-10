Extreme ale învăţământului dâmboviţean: 322 de premii şi medalii naţionale dar şi licee cu câţiva promovaţi la BAC

Share This





















Inspectorul şcolar general, prof. Cristina Stroe, a prezentat astăzi o situaţie detaliată a învăţământului dâmboviţean preuniversi-tar, cu bune şi mai puţin bune, o concluzie fiind aceea că este loc şi sunt asigurate premisele unei evoluţii în bine. Învăţământul dâmboviţean rămâne însă cantonat în extreme şi, deocamdată, media este sub aceea la nivel naţional iar argumentele, în linii mari, fireşte, sunt următoarele: Ne putem mândri cu 332 de premii şi medalii obţinute de elevi dâmboviţeni la concursuri şi etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare dar, în acelaşi timp, avem în judeţ un liceu fără niciun absolvent care să fi promovat examenul de Bacalaureat, plus alte câteva cu numai o mână de promovaţi. Şcolile şi colegiile naţionale de elită pot face faţă oricărei concurenţe dar sunt şi multe instituţii în care mediocritatea rămâne un nivel greu de atins. Pe medie, cum spuneam, Dâmboviţa are procentaje sub valorile medii naţionale, atât în ce priveşte Evaluarea Naţională cât şi promov-abilitatea la Bacalaureat. Şi asta în ciuda unor programe de pregătire suplimentară riguros planificate şi a unor condiţii de studiu peste nivelul altor judeţe.

Tot ca o notă bună pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi conducerea instituţiei, putem vorbi despre onorantul loc III pe ţară în ce priveşte implementarea proiectelor finanţate din fonduri comunitare. Adăugând aici şi fondurile atrase din ţări care nu sunt membre UE- subliniere care aparţine inspectorului şcolar Valentin Stancu, ISJ Dâmboviţa urcă pe primul loc al clasamentului , ceea ce onorează, cum spuneam mai devreme, dar în acelaşi timp şi obligă.