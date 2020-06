Expozifie etnografică „Povestea iei”

Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte invită publicul să descopere „Povestea iei”, expoziţie etnografică organizată la Muzeul de Artă, care a fost deschisă publicului în această săptămână.

„În anul 2013, în data de 24 iunie, odată cu sărbătoarea de Sânziene, a fost marcată pentru prima dată „Ziua universală a iei”, Institutul Cultural Român din New York inaugurând seria evenimentelor reunite sub genericul „La blouse roumaine”, comunitatea online cu acelaşi nume propunând „ia” ca brand de ţară. Evenimentul a devenit global, fiind sărbătorit în peste 50 de ţări de pe şase continente.

Pentru a marca Ziua Internaţională a Iei, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnescă” Târgovişte, organizează expoziţia „Povestea iei”.

În cadrul expoziţiei vizitatorii vor descoperi ii şi cămăşi bărbăteşti populare, autentice din judeţul Dâmboviţa (Runcu, Voineşti, Pucioasa, Mesteacăn, Moreni, Târgovişte, Pietroşiţa). Aceste obiecte fac parte din Colecţia de Etnografie, a Complexului Naţional Muzeeal „Curtea Domnească” Târgovişte, achiziţionate sau donate de-a lungul timpului.

Costumul popular femeiesc din Dâmboviţa face parte din zona etnografică a Munteniei, unde predomină fota ca element reprezentativ, compus din: ie (cămaşă scurtă, decorată cu broderii), poale sau fustă (piesă care îmbracă corpul de la talie în jos, având la partea inferioară acelaşi model ca al iei), fota (parte componentă a costumului popular de formă dreptunghiulară, bogat ornamentată, care se petrece în jurul corpului, peste poale sau purtată fără poale), bete (cingătoare îngustă şi lungă), maramă (acoperă capul), opinci (încălţăminte realizate din piele, încreţite pe margini, care se strâng pe picior cu ajutorul nojiţelor).

Costumul popular bărbătesc specific zonei Dâmboviţa, este format din: cămaşă populară bărbătescă, iţari (pantaloni strâmţi pe picior), căciulă şi opinci.

Ia din Dâmboviţa face parte din zona etnografică a Munteniei (Argeş, Muşcel, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman), aparţinând tipului încreţit la gât, cu altiţă şi râuri.

Toate piesele expuse sunt realizate din pânză de bumbac, mătase şi cânepă. Decorul iilor este foarte variat, compus din motive geometrice şi florale stilizate, aplicate pe mâneci şi pe faţă, cu altiţă, râuri sau placă.

Cusute şi croşetate manual, folosind diferite fire şi materiale decorative (fir de bumbac, fir de mătase, fir metalic auriu, fir metalic argintiu, mărgele şi paiete), iile îşi păstrează unicitatea din cele mai vechi timpuri.

Caracteristicile acestor obiecte de port popular sunt date de cusături (umărul, care uneşte părţile din faţă şi din spate de mânecă), încreţ, altiţă (elemental definitoriu şi unic al modelului, irepetabil), râurile (benzi drepte sau oblice pe piept şi mâneci) sau cheiţe (cusături prin care se îmbină piesele iei). O altă caracteristică a iilor o reprezintă folosirea culorii pe fondul, întotdeauna, alb al ţesăturilor din in, cânepă ori bumbac.

Expoziţia va fi deschisă vizitării până la data de 24 iulie 2020, la Muzeul de Artă, str. Calea Domnească, nr. 185, de marţi – duminică, între orele 9.00 – 17.00.