EXPLICAȚIILE LUI SĂNDOI

Chindia Târgoviște a făcut un nou pas greșit în play-out-ul Ligii 1, pierzând scor 0-2 confruntarea de pe teren propriu cu Dinamo, iar în urma acestui rezultat trupa dâmbovițeană rămâne în zona locurilor de baraj. Emil Săndoi, tehnicianul Chindiei, a declarat la flash-interviul de la finalul jocului că echipa sa a fost superioară la mai multe capitole în partida de la Ploiești, dar meciul a fost pierdut din cauza erorilor nejustificate făcute în defensivă.

„În ultima perioadă nu ne priesc meciurile cu Dinamo. Îmi amintesc că și în «Ștefan cel Mare» am ratat penalty, am avut și bară, dar am pierdut 0-1. Astăzi, din păcate, am pierdut 0-2.

Este pentru prima dată când suntem pe locuri de baraj și este clar că este o presiune care îi apasă și pe jucători. Îmi pare rău că am început să facem cadouri de nedescris, greu de explicat. Eu cred că azi a fost un meci pe care noi l-am dominat, ocaziile mai mari au fost de partea noastră, am avut și șuturi spre poartă, dar din păcate facem greșeli impardonabile, așa cum am făcut și la Mioveni.

Facem greșeli pe fază defensivă și sincer, nu mi le explic, pentru că nu le-am mai făcut până acum. Asta este problema noastră, nu mai avem acea rigurozitate în apărare. Azi ne-au lipsit și doi jucători importanți, Dulca și Florea. Dacă am fi reușit să înscriem, altfel s-ar fi derulat tot jocul.

Poziția în care suntem este una delicată. Mai sunt etape până la sfârșit și sunt sigur că se va juca până la ultimul fluier.

Va trebui să stăm și să analizăm greșelile pe care le-am făcut și după să vedem cum le remediem. Trebuie să fim mai inspirați la finalizare, să reușim să dăm gol. Jocurile cu Clinceni și Mediaș nu sunt câștigate. Totul se joacă!”, a declarat Emil Săndoi la finalul partidei cu Dinamo.