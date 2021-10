Exercițiu de salvare în Avenul de sub Colții Țapului

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a organizat pe 24 octombrie „Exercițiul

Județean Salvaspeo în Avenul de sub Colții Țapului”, în comuna Moroieni, județul Dâmbovița, în Parcul Natural Bucegi.

Avenul de sub Colții Țapului este un obiectiv speologic important pentru speologii din Dâmbovița, București, Brașov și Ploiești. Avenul are o denivelare negativă de -80 metri find cel mai adânc aven din județul Dâmbovița.

Parcurgerea peșterilor neamenajate în cadrul speoturismului sau cercetării acestora, poate duce la apariția unor accidente. Spre deosebire de accidentele de la exterior, unde solicitarea de ajutor se poate face imediat, telefonic prin apel la 112, în cazul celor din subteran, unde telefonia mobilă nu funcționează, solicitarea de ajutor se poate face numai de la exterior de către coechipieri. De asemenea evacuarea spre spital nu poate fi făcută imediat (de exemplu cu elicopterul – la exterior), ci victima trebuie transportată de echipele salvaspeo la exterior. Parcursul prin peșteri poate fi dificil, cu spații înguste, târâșuri, pasaje pe vericală etc. Din acest motiv durata intervențiilor de salvare poate fi de la ore, zile, sau saptămâni. Pentru a putea face față unor asemenea situații salvatorii speologi parcurg stagii de formare precum Școala Națională Salvaspeo. La exercițiu au participat salvatori din mediul subteran speologic din cadru SPJSS-DB. Exercițiul a durat cinci ore de când a intrat primul salvator și a ieșit ultimul salvator din aven.

În cadrul exercițiului salvaspeo din 24 octombrie s-a simulat evacuarea unei victime care a suferit o entorsă în aven. Concomitent victima prezintă hipotermie și epuizare fizică. Pe durata echipării peșterii pentru evacuare, victima a fost pusă în punctul cald, a primit băuturi calde și hrană, ca să-și refacă forțele. A primit și asistență psihologică, dar nefiind capabilă să se evacueze singură din cauza entorsei de gleznă, victima a fost evacuată pe targă.