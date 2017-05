Excesul de viteză, sancţionat de poliţiştii de la rutieră

Share This





















Poliţiştii de la rutieră au fost prezenţi pe principalele artere din judeţ şi au acţionat pentru prevenirea şi combaterea accidentelor de circulaţie, în special a celor produse pe fondul nerespectării regimului legal de viteză.

In cadrul acţiunii, poliţiştii au constatat două infracţiuni, dintre care una contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi au aplicat 165 de sancţiuni

contravenţionale.

Din totalul amenzilor, 78 au fost pentru viteză excesivă, din care 2 pentru depăşirea limitei legale de viteză cu peste 50 de km/h.

Ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 8 permise de conducere.

Poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto să evite alcoolul atunci când ştiu că trebuie să se urce la volan, să nu apese pedala prea tare pedala de acceleraţie şi să fie atenţi la pietoni şi să nu se urce la volan dacă sunt prea obosiţi. Asta dacă vor să evite să fie implicaţi în accidente de circulaţie soldate cu rănirea lor sau a altor persoane.

Consumul de alcool reprezintă una dintre cauzele frecvente de perturbare a capacităţii de conducere. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflaţi sub influenţa alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulaţie, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depăşiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele. Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive a şoferilor. Legea pedepseşte aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, iar concentraţia de alcool în sânge depăşeşte limita legală. „Nu urcaţi la volan dacă aţi consumat băuturi alcoolice! Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice trebuie să ştie că riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării permisul este reţinut fără drept de circulaţie”, atrag atenţia poliţiştii. Depăşirea limitelor legale de viteză şi viteza neadaptată la condiţiile de trafic reprezintă, de asemenea, unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice. Tocmai de aceea, poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto să circule cu prudenţă, cu viteză adaptată condiţiilor de drum şi să acorde o atenţie sporită pietonilor. „Respectaţi regimul legal de viteză, întrucât viteza excesivă şi cea neadaptată la condiţiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România. Circulaţi cu viteză adaptată permanent condiţiilor concrete din trafic, în special când se circulă în coloană. De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se impune şi mărirea distanţei în mers între vehicule. Respectaţi-vă partenerii de drum, păstraţi-vă calmul şi nu uitaţi politeţea rutieră”, le recomandă poliţiştii şoferilor. Şi oboseala la volan este extrem de periculoasă, spun poliţiştii. Este de ajuns o singură fracţiune de secundă, moment în care pot apărea aţipirea şi, implicit, pierderea controlului vehiculului. De aceea, la primele semne de oboseală (stare de moleşeală, clipire frecventă, înceţoşarea privirii) şoferii sunt sfătuiţi să întrerupă călătoria, să parcheze autovehiculul într-un loc sigur (de preferat o parcare amenajată) şi să se odihnească până la refacerea totală a capacităţilor psiho-motorii necesare conducerii în siguranţă. Poliţiştii mai recomandă conducătorilor auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului în condiţii meteo-nefavorabile, pe timp de noapte sau pe distanţe mari.