Excelenţa Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, a făcut o vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa

Share This





















In cadrul unei declaraţii de presă, preşedintele CJ, Alexandru Oprea a ţinut să mulţumească oaspeţilor pentru această vizită extrem de importantă pentru judeţul Dâmboviţa. Mai mult, oficialul judeţului a punctat faptul că are mare încredere că pe viitor se vor stabili relaţii foarte strânse între judeţul Dâmboviţa şi de ce nu investitori americani.

Excelenţa Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, a punctat faptul că a fost primit cu mare căldură în judeţul Dâmboviţa şi totodată a rămas plăcut impresionat de marele potenţial de dezvoltare dar şi turist al judeţului Dâmboviţa. Ambasadorul a mai spus că în perioada următoare va face o analiză amănunţită privind judeţul Dâmboviţa.

Ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu a spus că această vizită este un semnal puternic pentru judeţ. Mai mult, minstrul Adrian Ţuţuian a spus că luna viitoare va face o vizită în America unde se va întâlnii cu omologul.

In Săla Unirii a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a avut o întâlnire cu Excelenţa Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Au participat primarii din judeţ, consilieri judeţeni, parlamentari şi nu îîn ultimul rând reprezentanţii Arhiepiscopiei Târgovişte.

La finalul declaraţiei de presă, nu au lipsit micile daruri pentru Excelenţa Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, din partea primarului municipiului Târgovişte şi a preşedintelelui CJ Dâmboviţa. La ieşirea din CJ Dâmboviţa,Excelenţa Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, a mers şi a saluta un grup de târgovişteni care au venit în Piaţa Tricolorului şi au afişat steagul SUA. Vizita a continuat şi la o serie de obiective turistice din Târgovişte şi judeţul Dâmboviţa.