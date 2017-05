Excelenţa Sa Chen Wu, Guvernatorul Regiunii Autonome Guangxi Zhuang, în vizită la CJ Dâmboviţa

Share This





















Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a fost gazda vizitei unei delegaţii oficiale conduse de Excelenţa Sa Chen Wu, Guvernatorul Regiunii Autonome Guangxi Zhuang (China).

La această întâlnire, din partea judeţului Dâmboviţa, au participat: preşedintele CJ, Alexandru Oprea, vicepreşedinţii CJ, Claudia Gilia şi Alin Manole, Ivan Vasile Ivanoff, secretarul judeţului, Cristian Stan, primarul municipiului Târgovişte, Constantin Ana, primarul oraşului Pucioasa,Gheorghe Popescu, directorul Societăţii Române de Cruce Roşie din România – Filiala Dâmboviţa, Raul Pavelescu, inspector Crucea Roşie Dâmboviţa şi alţii. Întâlnirea a fost una benefică pentru consolidarea parteneriat-ului de colaborare încheiat la nivelul Judeţului Dâmboviţa cu Regiunea Guangxi.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea şi-a reafirmat interesul şi sprijinul pentru întărirea şi dezvoltarea acestor relaţii în domenii de interes pentru investiţiile româno-chineze în judeţul Dâmboviţa.

„Avem onoarea şi plăcerea de a avea în vizită , în municipiul Târgovişte şi în judeţul Dâmboviţa o delegaţie a Regiunii Autonome Guangxi Zhuang (China), regiune cu care CJ Dâmboviţa are semnat un Acord de înfrăţire . Avem plăcerea să fie alături de noi pe Excelenţa Sa Chen Wu, Guvernatorul Regiunii Autonome Guangxi Zhuang (China). Le mulţumes pentru prezentă în judeţul Dâmboviţa. Vom discuta despre posibilităţile de colaborare între judeţul Dâmboviţa şi Regiunea Guangxi Zhuang (China), exprimându-ne disponibilitatea de a adduce investitori din China în judeţul Dâmboviţa. „, a declarat Alexandru Oprea, preşedinte CJ Dâmboviţa.

La rândul său, Excelenţa Sa Chen Wu, Guvernatorul Regiunii Autonome Guangxi Zhuang (China) , a subliniat importanţa acordului de înfrăţire dintre judeţul Dâmboviţa şi Regiunea Guangxi Zhuang (China):”Este o mare plăcere să avem această ocazie să vizităm judeţul Dâmboviţa şi frumosul oraş Târgovişte. Între Regiunea Guangxi Zhuang şi judeţul Dâmboviţa s-au încheiat relaţii de înfrăţire… Am avut o întrevedere foarte fructuoasă şi de prietenie cu preşedintele CJ Dâmboviţa. Noi suntem convinşi că vom dezvolta relaţiile de colaborare cu judeţul Dâmboviţa. ” a afirmat Excelenţa Sa Chen Wu, Guvernatorul Regiunii Autonome Guangxi Zhuang (China)

Preşedintele CJ, Alexandru Oprea a mai sublin iat faptul că şi Universitatea Valahia, municipiul Târgovişte şi oraşul Pucioasa au semnate acorduri de colaborare cu oraşe din China. „Sunt conturate unele domenii de colaborare, în primul rând la nivelul Universităţii Valahia, sunt semnate acorduri de colaborare între municipiul Târgovişte şi oraşul Guilin, între oraşul Pucioasa şi un oraş din China iar în perioada următoare aşa cum am stabilit cu domnul Guvernator, persoane specializate din admnistraţiile celor două oraşe să se deplaseze în China şi totodată cei din China să vină în Dâmboviţa.”, a mai afirmat Alexandru Oprea, preşedinte CJ Dâmboviţa.

În curând, delegaţii din municipiul Târgovişte şi oraşul Pucioasa vor face vizite de lucru în China.