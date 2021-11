Evoluția infectărilor COVID-19 varianta Delta, pe un trend crescător

Evoluția infectărilor COVID-19 cu tulpina Delta este pe un trend crescător față de restul tulpinilor care determină îngrijorare în România – cea sud-africană și braziliană, potrivit ultimului raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). Aproape 4.500 de cazuri de COVID-19 au fost identificate cu varianta Delta în ultima săptămână, până duminică, 14 noiembrie. În cazul celorlalte două variante nu au fost raportate cazuri în plus față de evoluțiile anterioare și nici decese.

„Până la data de 14 noiembrie 2021 rata de confirmare cu VOC a fost de 90%. Evoluția săptămânală a proporției cazurilor confirmate cu varianta Delta din numărul total de cazuri confirmate cu VOC are un trend crescător”, precizează INSP.

Evoluția săptămânală a proporției cazurilor confirmate cu varianta Delta din numărul total de cazuri confirmate cu VOC are un trend crescător, de la o valoare de 1,5% în S 21, la 71,8% în S 45.

Au fost raportate și 75 decese confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare, cele mai multe – 45 – cu varianta Delta, dintr-un număr de 6.896 de secvențieri până la 14 noiembrie 2021.