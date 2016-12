Evenimentele cultural-artistice şi traseele prin pădurile din zona municipiului Moreni, motoare de promovare turistică

Share This





















În cadrul festivalului de tradiţii populare dedicat sărbătorilor de iarnă, elevi talentaţi din Târgovişte, Pucioasa, I.L. Caragiale, Iedera, Vişineşti, Gura Ocniţei, precum şi din judeţul învecinat Prahova s-au întâlnit, la sfârşitul săptămânii trecute, la un eveniment, dedicat copiilor.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc la Clubul Flacăra Moreni cu o paradă de costume populare, dintre care unele cu o vechime de peste 100 de ani.

Manifestările au debutat cu un concurs de desene intitulat „Pomul cu tradiţii”, urmat de un concurs de istorie intitulat „File din Moreni”.

„Prin intermediul proiectului derulat cu fonduri europene, autorităţile locale din Moreni vor să facă demersuri pentru promovarea municipiului Moreni pe harta turistică. Vecinătăţile cu Cetatea de Scaun de la Târgovişte unde pot fi vizitate obiective turistice medievale, dar şi cu judeţul Prahova unde turiştii pot efectua trasee montane, sunt punctele forte pe care autorităţile locale din Moreni le-au identificat în vederea promovării turistice. În plus, într-un oraş liniştit precum Moreniul nu se poate vorbi de aglomeraţie în trafic sau lipsa locurilor de cazare. Iniţiatorii proiectului cred că pentru promovarea turistică a municipiului Moreni este nevoie de crearea unor evenimente cultural-artistice şi redescoperirea tradiţiilor”, a declarat coordonatorul proiectului din cadrul Primăriei Moreni, Mihaela Rizescu.

„În plus, iniţiatorii proiectului au identificat anumite trasee în zona de pădure a oraşului pe care turiştii le pot străbate pe jos sau cu bicicleta la aer curat şi într-un peisaj similar cu cel de pe Valea Prahovei, dar fără aglomeraţie. În plus, se pot vizita conacele boiereşti din judeţele Prahova sau Cazemata nemţilor ridicată în cel de-al doilea război mondial pe un deal din Moreni”, au precizat reprezentanţii Centrului de Informare Turistică.

Reprezentanţii Primăriei Moreni sunt conştienţi şi de minusurile oraşului cum ar fi starea proastă a infrastructurii rutiere, inexistenţa unui Centru Cultural sau a unei Baze sportive. De asemenea, şi prezenţa numeroasă a câinilor fără stăpân creează un mare disconfort în oraş.

De altfel, acestea au fost şi aspectele sesizate de participanţii la deschiderea manifestărilor în cadrul unei dezbateri organizate de Primăria Moreni cu privire la ce îşi doresc locuitorii oraşului pentru Moreni.