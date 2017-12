EVENIMENT DE MARCĂ LA TÂRGOVIŞTE

Share This





















La Târgovişte a avut loc primul atelier de diseminare al proiectului Erasmus+ „The Power of Words” numit ‘Toleranţă şi Sport”. Atelierul a abordat tema toleranţei în contextul discursului instigator la ură şi riscurile pe care le are acest tip de discurs asupra toleranţei. Tema a fost abordată şi discutată prin diverse metode nonformale (energizere, jocuri de socializare şi autocunoaştere, activităţi sportive şi discuţii interactive) care au reuşit să îi atragă pe tineri, să îi provoace la dezbateri şi la împărtăşirea experienţei lor de viaţă în situaţii în care s-au confruntat cu discursul instigator la ură sau au fost martorii acestui fenomen. De asemenea, la atelier au fost prezenţi şi tinerii care au luat parte la proiectul „The Power of Words” având ocazia să îşi împărtăşească experienţa acumulată în timpul proiectului.

Prin activităţile desfăşurate, tinerii au ajuns la concluzia că sportul este un instrument puternic de luptă în diminuarea acestui fenomen întrucât prin complexitatea sa devine un loc al multiculturalităţii şi diversităţii care uneşte persoanele indiferent de etnie, rasă, religie, vârstă sau poziţie socială. Desfăşurarea atelierului în cadrul turneului de baschet 3×3 „Meda Park Winter Cup” a întărit această concluzie deoarece am avut participanţi din mai multe colţuri ale lumii, ce au demonstrat că barierele impuse de prejudecăţi şi stereotipuri ce duc la naşterea discursului instigator la ură pot fi depăşite prin sport. Mulţumim tinerilor implicaţi şi îi aşteptăm la următoarele evenimente de diseminare care vor avea loc până în luna mai

2018.