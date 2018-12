Eveniment aniversar dedicat Centenarului în cartierul Matei Voievod din Târgovişte

Share This





















In cartierul Matei Voievod din Târgovişte a fost mare sărbătoare, 167 de ani de la stabilirea bulgarilor în Târgovişte şi întemeierea cartierului Matei Voievod, eveniment organizat de Asociaţia Zaedno a Bulgarilor din Târgovişte în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. Totodată a fost dezvelită şi placa memorială închinată celor 97 de eroi – ostaşi români de etnie bulgară, căzuţi la datorie pentru independenţa, reîntregirea şi apărarea României.

La eveniment au participat preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Daniel Comănescu şi vicepreşedintele Luciana Cristea.

Cu acest prilej, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Daniel Comănescu, a transmis următorul mesaj: „Vă mulţumesc pentru invitaţia de a vă fi alături şi mă bucur să mă aflu astăzi, aici, într-o zi de mare însemnătate religioasă şi în ajunul celebrării Centenarului Marii Uniri. A fost un an plin de evenimente şi emoţie, un an în care, prin toate mijloacele, ne-am dorit să marcăm jertfa înaintaşilor noştri, care s-au sacrificat pentru realizarea unui vis măreţ, unitatea naţională. Printre aceşti eroi, în amintirea cărora ne plecăm fruntea cu respect, se numără şi cei 97 de ostaşi români de etnie bulgară, căzuţi la datorie pentru reîntregirea României.

O dată în plus, evenimentul de astăzi îmi întăreşte credinţa că, în ciuda inevitabilelor frământări din jurul nostru, suntem o naţiune solidară, care îşi respectă trecutul şi îi onorează pe cei care şi-au adus contribuţia la construirea prezentului ei. Vă asigurăm de recunoştinţa noastră pentru ceea ce aţi făcut de-a lungul acestui răstimp pentru oraşul şi judeţul nostru, pentru faptul că strămoşii dumneavoastră au contribuit la Războiul de Independenţă din anul 1877 şi la cele două războaie mondiale.

La eveniment au mai participat: conducerea primăriei Târgovişte, deputatul Corneliu Ştefan, administratorul public al judeţului -lonuţ Săvoiu, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Târgovişte, reprezentanţi ai Armatei Române, precum şi reprezentanţi ai Asociaţiei Zaedno a Bulgarilor din Târgovişte.