EVELYN NEACŞU A CUCERIT CUPA DOUBLE A

Tenismena Evelyn Neacşu a strălucit din plin la ediţia din acest an a Cupei Double A, găzduită de oraşul Ploieşti. Sportiva de la CS Târgovişte, coordonată de Sorin Erlic, a reuşit să-şi adjudece la pas trofeul pus în joc la categoria Under 12.

Evelyn a devenit câştigătoarea turneului după ce s-a impus în finală în faţa Nicolei Stan (Asociaţia Altius Tenis Club), cu 6-2, 6-3. De asemenea, în semifinale, tenismena clubului nostru a trecut de Ana Ioana Varsa (ACS MS Team), cu 6-1, 6-2, iar în faza sferturilor de finală de Tiana Maria Tiprigan (CSŞ Ploieşti), cu 6-2, 6-1. Cum a plecat din postura de favorită 1 a Cupei, Evelyn a avut liber în primul tur.

Alessia Stan s-a oprit

în semifinale la Trofeul Micilor Aşi

Tot în perioada 24-29 mai, o altă tenismenă de la CS Târgovişte, Alessia Stan s-a oprit în semifinale la Trofeul Micilor Aşi, desfăşurat la Curtea de Argeş. Sportiva coordonată de Sorin Erlic a pierdut în meciul pentru intrarea în finală împotriva Elenei Cârstea (Tenis Club Stănică Craiova), cu 3-6, 5-7. În schimb, până la disputa din penultimul act al întrecerii destinate categoriei Under 14, Alessia a înregistrat victorii pe linie, trecând pe rând de Martina Manzo (ACS Hidro) – 6-3, 6-1 şi de Patricia Otto (ACS T. Râmnicu Vâlcea) – 7-6 (3), 3-6, 6-3. Fiind favorită numărului 2 a turneului, sportiva clubului nostru a avut liber în primul tur.