Euro vrea să treacă de 4,8750 lei

In acest an, în ziua de marţi, 13 octombrie 2020, s-a suprapus cu două evenimente importante care s-au desfăşurat sub sloganul „ACASĂ ÎN SIGURANŢĂ „, fiind vorba despre Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale şi Ziua Informării Preventive. Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale a fost desemnată prin […]