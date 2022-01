Euro a atins minimul ultimelor patru luni

Radu GEORGESCU

Leul a profitat de reducerea aversiunii față de risc manifestată pe piețele internaționalul și a continuat evoluția sa apreciativă față de euro. Media monedei unice a scăzut de la 4,9474 la 4,9464 lei, minim al ultimelor aproape patru luni. Transferurile se realizau în culoarul 4,946 – 4,95 lei. Dobânzile interban-care și-au întrerupt marți tendința ascendentă iar indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a scăzut ușor de la 3,02 la 3,01%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 3,14%, iar cel la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase nivel interbancar, a coborât de la 3,24 la 3,23%. În așteptarea publicării datelor privind șomajul din Statele Unite, moneda americană a crescut față de un coș de valute importante. De la 1,1381 dolari, în ședința de luni, euro s-a depreciat la 1,1275 la 1,1310 dolari, astfel că media monedei americane a crescut de la 4,3559 la 4,3779 lei. Media francului elvețian a coborât de la 4,7725 la 4,7720 lei. Lira sterlină a profitat de majorarea apetitului pentru risc și a crescut la 1,1968 euro, maxim al ultimelor 22 de luni, iar media a urcat de la 5,8856 la 5,9153 lei. Atenuarea temerilor legate de varianta Omicron a Covid-19, care nu a impus încă restricții sanitare majore, și aprecierea monedei americane au provocat scăderea metalului galben la 1.799 – 1.808 dolari, valori mai mici cu circa 3,6% comparativ cu sfârșitul lui 2020. În piața locală, prețul gramului de aur a scăzut de la 255,7583 la 254,2395 lei. O parte dintre analiștii specializați anticipează o scădere a unciei spre 1.650 dolari în cursul acestui an. Prognoza are în vedere înăsprirea politicii monetare a Rezervei Federale americane, care are scopul de a readuce inflația către ținta de 2 – 2,5%. Aceasta va avea ca efect creșterea cererii de monedă americană. În regiune, media monedei maghiare sa apreciat la 365,44 forinți/euro iar a celei poloneze la 4,5737 zloți/euro. Bitcoin a atins un minim de 45.976 dolari, aproape de cel atins la sfârșitul anului trecut de 49.710 dolari. Ether a scăzut la 3.690 dolari, comparativ cu 3.590 dolari, valoare înregistrată joia trecută.